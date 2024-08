La seconda puntata di Serie B Social Club alle ore 21

Scritto da admin• 11:32 am• Pisa SC

La seconda puntata di Serie B Social Club sulla nostra pagina Facebook

PISA – Per la Samp è già crisi, Carrarese sulle ali dell’entusiasmo, Pisa e Spezia imbattute: ne parliamo questa sera in Serie B Social Club.

Torna questa sera Serie B Social Club, la trasmissione di approfondimento sul calcio cadetto con quattro giornalisti che seguono le vicende di Sampdoria, Spezia, Carrarese e Pisa. Dalle 21 siamo in streaming su YouTube e in contemporanea sui canali social dei quotidiani online Genova24, Genova24 Sport, IVG Sport, Levante News – La Voce del Tigullio, Città della Spezia, La Voce Apuana e Pisanews.

Tantissimi i temi sul tavolo dopo il primo turno infrasettimanale del campionato e con le ultime ore del calciomercato estivo alle porte!

Un solo punto in tre partite proiettano un’ombra sulla panchina di Andrea Pirlo in casa Sampdoria dopo la rimonta subita all’Arechi di Salerno. Seconda sconfitta consecutiva per i blucerchiati, che possono godersi solo le prime prove di intesa tra Coda e Tutino ma che vengono affossati dagli errori dei singoli sia contro la Reggiana e che in Campania. A pochi giorni dalla partita contro il Bari, il punto con Michael Traman (Genova24 Sport).

Umore del tutto opposto in casa Carrarese, reduce dalla prima vittoria in questo campionato. Contro il Sud Tirol un 2-0 che garantisce i primi tre punti agli uomini di Calabro, che finalmente muove la classifica dopo essersi dovuto accontentare solo dei complimenti per il gioco fino a oggi. Ieri sera la presentazione della squadra e l’ufficializzazione dell’arrivo di Falco, colpo da novanta del mercato azzurro a spingere ulteriore entusiasmo. Ci sarà Claudia Cella (La Voce Apuana) collegata da Carrara.

Il Pisa mantiene le promesse di inizio anno, affonda la corazzata Palermo all’Arena (2-0) e trova un punto con rimpianto sul campo del Cittadella. Nerazzurri ancora imbattuti in campionato e che probabilmente raccolgono meno di quanto mostrato, fermati da una traversa e da un palo al Tombolato. Ottimo l’esordio dal primo minuto di Hojholt per Inzaghi, che dal mercato potrebbe ricevere altre sorprese. Ci relaziona Antonio Tognoli (Pisanews).

Imbattuto in campionato anche lo Spezia, che sconfigge il Frosinone all’ultimo tuffo nell’esordio casalingo e trova un prezioso 0-0 sul campo del Cosenza. La squadra di D’Angelo conferma di aver ripreso il cammino da dove l’aveva lasciato al termine dello scorso campionato. In Calabria il ritorno in campo di Wisniewski dal primo minuto dopo ben 15 mesi dall’ultima partita giocata per intero, ma anche l’infortunio di Elia che sarà approfondito in queste ore. Dalla Spezia c’è Andrea Bonatti (Città della Spezia).

Siamo in diretta dalle 21: aspettiamo i vostri commenti e le vostre domande!

