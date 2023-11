Scritto da admin• 9:05 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – La Giornata Mondiale Vegan è un evento annuale dedicato a celebrare la scelta di uno stile di vita vegano, un’impronta di vita che esclude completamente l’utilizzo di prodotti di origine animale, tra cui carne, pesce, uova, latticini e miele.

di Leonardo Miraglia

Questo speciale giorno è stato istituito nel 1994 da Louise Wallis, all’epoca presidente della Vegan Society britannica, per commemorare il cinquantesimo anniversario della fondazione dell’organizzazione che cadeva il primo di novembre. La Vegan Society britannica è stata fondata nel 1944 da un gruppo di vegetariani desiderosi di promuovere uno stile di vita privo di prodotti di origine animale.

Oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del veganismo per la salute degli animali, dell’ambiente e della salute umana, la Giornata Mondiale Vegan mette in luce l’impegno dei vegani nel cercare di evitare prodotti di origine animale non solo nella loro alimentazione, ma anche in altri aspetti della vita, come la pelle, la lana e la seta.

La scelta di abbracciare il veganismo può derivare da molteplici motivazioni, tra cui considerazioni etiche, ambientali e sanitarie. La Vegan Society ha svolto un ruolo significativo nel promuovere il veganismo attraverso la pubblicazione di libri, riviste, siti web e la creazione di eventi come la Giornata Mondiale Vegan.

Ogni anno, il 1 novembre, persone in tutto il mondo si uniscono per celebrare la Giornata Mondiale Vegan, un’occasione importante per riflettere sulle scelte di vita che influenzano positivamente il benessere degli animali, del pianeta e della salute umana.

Condividi la notizia:

Last modified: Novembre 1, 2023