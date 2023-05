Scritto da admin• 9:03 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – La Giornata Mondiale contro il Lupus, che si tiene il 10 maggio, è un’opportunità per promuovere l’importanza della ricerca scientifica e per raccogliere fondi per sostenere gli sforzi volti a trovare una cura per questa malattia complessa e debilitante.

di Leonardo Miraglia

Il Lupus eritematoso sistemico è la forma più comune di Lupus e può colpire diversi organi e apparati del corpo. Il Lupus farmaco-indotto può essere scatenato dall’uso di determinati farmaci, che provocano una risposta autoimmune nel sistema immunitario. Entrambe le forme possono essere difficili da prevenire e riconoscere a causa della mancanza di sintomi visibili, ma possono causare danni gravi, specialmente agli organi vitali come il cuore, i reni e i polmoni.

Il Lupus eritematoso discoide è caratterizzato da eritemi e rossori diffusi sul viso e sul cuoio capelluto, che sono visibili all’esterno; questa forma di Lupus può causare infiammazione e cicatrici nella pelle.

la Giornata mondiale contro il Lupus è un’importante iniziativa per aumentare la consapevolezza sulla malattia, promuovere la ricerca scientifica e sostenere le persone affette da Lupus. È fondamentale continuare a sostenere gli sforzi nella lotta contro questa malattia autoimmune e lavorare per migliorare la diagnosi, il trattamento e la qualità della vita delle persone colpite da Lupus.

