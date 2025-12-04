La FIT-CISL Pisa nomina Giovanni Sicca Responsabile Provinciale del SettoreIgiene Ambientale

Written by admin• 2:13 pm• Pisa, Attualità



PISA – Un incarico di rilievo, che rappresenta un chiaro riconoscimento del lavoro svolto sul territorio e della fiducia costruita nel tempo. La FIT-CISL di Pisa ha infatti assegnato a Giovanni Sicca le deleghe di Responsabile Provinciale del settore Igiene Ambientale, un ruolo chiave per la tutela e la rappresentanza dei lavoratori impegnati nei servizi ambientali della provincia.

La nomina arriva dopo mesi di presenza costante nei cantieri e di intenso impegno

sindacale. e rappresenta per il neo responsabile non solo un passo avanti nel proprio

percorso, ma anche un segnale forte da parte dell’organizzazione.

“È un grande onore e un’enorme responsabilità ricevere questa nomina – afferma

Sicca – ringrazio la Segreteria Provinciale e Regionale che hanno sempre creduto in

me e questo incarico conferma il valore del lavoro svolto insieme a tanti colleghi e

lavoratori, con dedizione e passione. Il settore dell’igiene ambientale coinvolge numerosi lavoratori e una rete di servizi complessa, in continua evoluzione. Le sfide sono molte e

richiedono una rappresentanza forte, capace di ascoltare e proteggere chi opera ogni

giorno in prima linea. Continuerò a impegnarmi con serietà e determinazione per

essere un punto di riferimento per tutti.”



Una dichiarazione che segna l’avvio di una nuova fase, fondata sul rafforzamento

della presenza sindacale nei cantieri e sulla costruzione di un rapporto sempre più

diretto con i lavoratori: La FIT-CISL di Pisa , con la mia nomina, conferma una direzione

chiara: essere non solo un sindacato, ma una presenza viva, un punto di riferimento,

un luogo dove ogni lavoratore può trovare tutela, ascolto e prospettiva. Perché il

futuro del settore si cambia insieme e questo è solo l’inizio.”

Una scelta che guarda al futuro, con l’obiettivo chiaro di rendere la voce dei

lavoratori del settore sempre più forte, riconosciuta e ascoltata.

Last modified: Dicembre 4, 2025