La FIT-CISL Pisa nomina Giovanni Sicca Responsabile Provinciale del SettoreIgiene Ambientale

PISA – Un incarico di rilievo, che rappresenta un chiaro riconoscimento del lavoro svolto sul territorio e della fiducia costruita nel tempo. La FIT-CISL di Pisa ha infatti assegnato a Giovanni Sicca le deleghe di Responsabile Provinciale del settore Igiene Ambientale, un ruolo chiave per la tutela e la rappresentanza dei lavoratori impegnati nei servizi ambientali della provincia.
La nomina arriva dopo mesi di presenza costante nei cantieri e di intenso impegno
sindacale. e rappresenta per il neo responsabile non solo un passo avanti nel proprio
percorso, ma anche un segnale forte da parte dell’organizzazione.
“È un grande onore e un’enorme responsabilità ricevere questa nomina – afferma
Sicca – ringrazio la Segreteria Provinciale e Regionale che hanno sempre creduto in
me e questo incarico conferma il valore del lavoro svolto insieme a tanti colleghi e
lavoratori, con dedizione e passione. Il settore dell’igiene ambientale coinvolge numerosi lavoratori e una rete di servizi complessa, in continua evoluzione. Le sfide sono molte e
richiedono una rappresentanza forte, capace di ascoltare e proteggere chi opera ogni
giorno in prima linea. Continuerò a impegnarmi con serietà e determinazione per
essere un punto di riferimento per tutti.”
Una dichiarazione che segna l’avvio di una nuova fase, fondata sul rafforzamento
della presenza sindacale nei cantieri e sulla costruzione di un rapporto sempre più
diretto con i lavoratori: La FIT-CISL di Pisa , con la mia nomina, conferma una direzione
chiara: essere non solo un sindacato, ma una presenza viva, un punto di riferimento,
un luogo dove ogni lavoratore può trovare tutela, ascolto e prospettiva. Perché il
futuro del settore si cambia insieme e questo è solo l’inizio.”
Una scelta che guarda al futuro, con l’obiettivo chiaro di rendere la voce dei
lavoratori del settore sempre più forte, riconosciuta e ascoltata.