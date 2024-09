La Città delle Persone: “Quale futuro per l’ex Santa Chiara. I cittadini devono sapere”

Scritto da admin• 12:01 pm• Pisa, Politica

PISA – “A novembre, il piano Regenerate per il futuro dell’ex Santa Chiara entrerà in una fase decisiva. Scadrà infatti il giorno 29 la fase di Due Diligence con la consegna delle offerte non vincolanti”, afferma la Città delle Persone.



“Vale la pena ricordare che queste offerte, presentate dalle imprese, saranno composte ciascuna di un masterplan e di un piano economico, seguendo le linee guida redatte dalla società Nuovo Santa Chiara Hospital scarl d’intesa con il Comune. Linee guida su cui, in città, l’amministrazione non ha mai aperto un confronto e che nessuno conosce, ma che tracceranno il futuro di un’area di straordinario prestigio, in cui sorgerà di fatto un nuovo quartiere. Per questo abbiamo presentato un question time, come abbiamo fatto lo scorso giugno, quando non ottenemmo risposta in merito alla pubblicazione di tali Linee guida. Con questo nuovo Question Time chiediamo se il Comune di Pisa abbia provveduto a collaborare alla stesura di tali Linee Guida, necessarie per la preparazione e la consegna delle offerte non vincolanti da parte degli operatori interessati all’acquisto del Complesso Monumentale di Santa Chiara. Siamo già alla fase di valutazione delle offerte e nessuno sa ancora di preciso quali siano davvero le previsioni in quel pezzo di Pisa, su cui si snoda un’operazione da milioni di euro. È assurdo ed è ancora una volta il segno evidente di come questa Giunta concepisca il potere, rifiutando ogni confronto e ogni percorso di partecipazione. Vogliamo che la città sappia, che sia resa partecipe, nel dettaglio, di cosa si intende fare all’ex Santa Chiara, che ci sia una discussione pubblica e trasparente. Pensiamo, ad esempio, alla volontà politica di farci un Palacongressi, idea che non condividiamo e che ancora non sappiamo se sia o meno inclusa nelle linee guida. Per questo, nella seduta di programmazione della 1a Commissione consiliare di giovedì scorso, ho chiesto che l’argomento presentato nei mesi scorsi fosse calendarizzato. Richiesta che ha suscitato una reazione molto nervosa, ai limiti dell’aggressivo, del capogruppo di Fratelli d’Italia Nerini, con cui non stavo interloquendo in quel momento, e che ha voluto subito fare da scudo a una possibile discussione a breve in Commissione, dicendo che le fasi procedurali erano già state indicate durante le sedute della scorsa consiliatura, che ricordo essersi chiusa quasi un anno e mezzo fa. Pur consapevoli della delicatezza e della complessità di tale operazione e senza voler cedere ad inutili semplificazioni, risulta inaccettabile che si continui a impedire che i cittadini siano partecipi di trasformazioni così importanti della città, e noi continueremo a chiedere pubblicamente di conoscere i dettagli delle previsioni per quell’area”, conclude la Città delle Persone.

