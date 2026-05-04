“La Belle Equipe”: apre a Pisa la ciclostazione con hub e servizi per cicloturisti e appassionati

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PISA – Prende spunto da un’epoca di grande fermento e sviluppo il nome “La Belle Equipe”, l’attività presente a Pisa dal 2016 che oggi si afferma come un vero punto di riferimento per cicloturisti e appassionati con l’inaugurazione della nuova ciclostazione, un hub di 900 metri quadrati con una vasta gamma di servizi per le due ruote.

Presenti al taglio del nastro la presidente Pisa Centro e ConfSport Confcommercio Pisa Francesca Bufalini, il responsabile sindacale Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio, gli assessori al Turismo e allo Sport del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini e Frida Scarpa, e i vicepresidenti del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo e Diego Petrucci.

“Siamo felicissimi di inaugurare il nostro nuovo quartier generale in via Vespucci n. 8, adiacente al locale dell’ex dr. Jazz che sostituirà il nostro punto vendita in via Mercanti n. 23” – spiega l’imprenditore Grazio Antonio Russo, titolare della Belle Equipe – “Dopo 10 anni di attività nel centro di Pisa abbiamo deciso di investire in questo nuovo progetto, fortemente convinti che i maggiori spazi a disposizione e l’ubicazione del locale ci consentiranno di fornire a tutta la cittadinanza un servizio di maggior qualità. Abbiamo pensato al punto vendita di via Vespucci, vista la vicinanza alla stazione ferroviaria e all’aeroporto che dista meno di un kilometro”.

“La Belle Equipe sarà una Bike Station a disposizione di residenti e turisti per qualunque necessità, dalla vendita di cicli e abbigliamento, assistenza meccanica, noleggio, tour guidati, lavaggio bici, visite biomeccaniche, deposito bagagli e molti altri servizi che si affiancano alla nostra ciclofficina di via Mercanti 5B, che proseguirà la sa attività di assistenza e riparazione nel centro della città”.

“Rivolgiamo i nostri migliori auguri alla Belle Equipe, un progetto non solo economico e sportivo, ma anche turistico e sociale che apre nuove e importanti prospettive per il cicloturismo garantendo servizi di alta qualità” afferma la presidente Pisa Centro e ConfSport Confcommercio Pisa Francesca Bufalini,

“Un passo concreto verso una città più accogliente, sostenibile e moderna e che conferma quanto lo sport e gli imprenditori che investono in questo settore possano rappresentare un vero motore di sviluppo: abbiamo accompagnato la Belle Equipe nella nascita di questo nuovo progetto e siamo pronti a pedalare al loro fianco” le congratulazioni del responsabile sindacale Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio

“Dopo il successo dei Pisa Bike Days siamo felici di festeggiare l’apertura di un’attività che dimostra vivacità imprenditoriale dando impulso a un segmento come quello del cicloturismo su cui stiamo lavorando per ampliare e valorizzare l’offerta turistica del territorio, permettendo di godere di un turismo di qualità, lento, rispettoso e sostenibile” dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

“L’amministrazione continua a sostenere concretamente le imprese che creano sviluppo cittadino, anche nel segno dello sport, della sostenibilità e del turismo. Un ecosistema circolare che va incoraggiato per valorizzare sempre più Pisa e il suo ruolo internazionale anche come meta per turismo ciclabile. Non meno importante è la riappropriazione degli spazi tramite la riqualificazione di aree che vengono così sottratte a possibili tentativi di degrado e restituite ai quartieri garantendo, vitalità, sane frequentazioni, illuminazione e presidio sociale. Un plauso grandissimo allo sforzo de La Belle Equipe!” l’augurio dell’assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa.

Last modified: Maggio 4, 2026