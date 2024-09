Juve Stabia – Pisa 2-0. Prima sconfitta stagionale per i nerazzurri

Scritto da admin• 2:14 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

Al Menti un Pisa deludente, rosso diretto per Vignato nei minuti di recupero

PISA – Il Pisa esce sconfitto (2-0) dal Menti di Castellammare di Stabia al termine di una gara iniziata male e finita peggio. Un gol per tempo, all’undicesimo del primo tempo dell’ex Varnier e nella ripresa da Artistico entrato da poco sul terreno di gioco. Una gara deludente per i nerazzurri. Il primo tiro in porta è arrivato solo al 56′. Troppo poco quest’oggi per avere la meglio della Juve Stabia che con questa vittoria balza a quota 11 punti in classifica.

di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. Pisa in completo rosso, Juve Stabia nella classica casacca gialloblù. Sono trecento i tifosi del Pisa arrivati dalla Toscana per sostenere la squadra di mister Pippo Inzaghi. Avvio sprint delle “vespe” con un destro di Pierobon deviato in corner. Sul cross dalla bandierina colpo di testa di Maistro che scheggia la traversa. Pericolosa la Juve Stabia. Nerazzurri che lasciano l’iniziativa agli avversari. Maistro in azione personale costringe al fallo Tourè. Punizione da posizione pericolosa per la Juve Stabia. Si incarica del tiro Maistro, il suo destro termina la sua corsa sul palo, sulla ribattuta il sinistro dell’ex Varnier termina alle spalle di Semper: 1-0. Le Vespe passano in vantaggio. Pisa in netta difficoltà che rischia ancora, ma Canestrelli ci mette una pezza su incursione di Adorante lanciato a rete. Il Pisa non riesce ad uscire dal guscio Abildgaard recupera un paio di palloni, ma non riesce a far ripartire l’azione. Allora Candellone scappa via sulla sinistra, ma il suo traversone da sinistra viene respinto da Canestrelli. Destro di Adorante intorno alla mezz’ora di gioco da dentro l’area di rigore, dopo una bella azione: Semper blocca a terra. Poco dopo Moreo fugge sulla sinistra ma il suo tiro cross è bloccato da Thiam. Pisa però poco incisivo in questo primo tempo. La Juve Stabia si fa ancora pericolosa con un sinistro insidioso che attraversa tutta l’area e termina sul fondo. Si va al riposo dopo un minuto di recupero e un primo tempo davvero deludente per il Pisa sotto a Castellammare per 1-0.

IL SECONDO TEMPO. Due cambi nel Pisa: dentro Vignato e Angori per Beruatto e Tourè. La prima occasione è per i padroni di casa: cross da destra di Floriani per Adorante, che di testa manda alto il pallone. Pisa ancora sottotono ed è ancora Juve Stabia. Percussione di Candellone, imbeccato da Pierobon, che viene fermato regolarmente in area. L’azione sfuma. I nerazzurri mettono la testa in avanti. Diagonale di Angori (10′) palla deviata in angolo. La squadra di Inzaghi si rende ancora pericoloso: Moreo serve Nicolas Bonfanti ma il suo sinistro è respinto con i pugni da Thiam. Il Pisa all’improvviso si sveglia: schema da calcio piazzato che raggiunge Moreo il quale mette in mezzo laddove in area c’è Nicolas Bonfanti il quale di tacco mette sul fondo forse con una deviazione. Doveri però non concede il corner. Inzaghi inserisce Hojholt per Abildgaard. Angori conquista una buona punizione dai venti metri. Ancora uno scherma con il cross di Angori e il tentativo di girata respinta. Inzaghi si gioca la carta Arena al posto di Giovanni Bonfanti. Dentro anche Lind per il Pisa, nella Juve Stabia dentro Piscopo e Artistico. Al minuto 83 il raddoppio delle Vespe con un azione partita dai piedi di Buglio che serve Piscopo in verticale il quale trova a centro area Artistico che tutto solo batte Semper: 2-0. Un brutto colpo a pochi minuti dalla fine per il Pisa. Nerazzurri totalmente nel pallone. Al 92′ brutto intervento di Vignato che viene sanzionato con il rosso diretto dopo l’intervento del Var. Cinque i minuti di recupero. Prima del triplice fischio dell’arbitro una girata alta di Moreo.

JUVE STABIA – PISA SC 2-0



JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Folino, Varnier, Ruggero; Floriani Mussolini, Buglio, Pierobon, Rocchetti; Maistro (63′ Meli), Candellone (74′ Piscopo), Adorante (74′ Artistico). A disp, Signorini, Di Marco, Zuccon, Piscopo, Baldi, Gerbo, Artistico, Fortini, Leone, Mosti, Piovanelli. All. Guido Pagliuca.



PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti (68′ Arena), Tourè (46′ Angori), Marin, Abildgaard (62′ Hojholt), Beruatto (46′ Vignato); Moreo, Piccinini; N. Bonfanti (74′ Lind). Nicolas, Loria, Rus, Calabresi, Tosi, Lind, Leoncini, Jevesnak. All. Filippo Inzaghi.



ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma 1

RETI: 11′ Varnier (JS), 83′ Artistico (JS)

NOTE. terreno in erba sintetica. Ammoniti: Ruggero, Meli, Artistico, Caracciolo, Baldi. Espulso al 92′ Vignato (rosso diretto). Angoli 4-1. Rec pt 1′; st 5′.

