Interruzione idrica non programmata nel comune di Vecchiano

VECCHIANO- Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica nel comune di Vecchiano, oggi giovedì 3 settembre sono in corso mancanze d’acqua a Vecchiano-capoluogo.
I tecnici sono già sul posto e si apprestano a effettuare l’intervento di riparazione.
Con il ripristino del servizio, previsto per le 12:30, si verificheranno fenomeni di intorbidamento destinati a esaurirsi in breve tempo.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Settembre 3, 2026