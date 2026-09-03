Written by Settembre 3, 2026 9:48 am Vecchiano, Attualità

Interruzione idrica non programmata nel comune di Vecchiano

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VECCHIANO- Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica nel comune di Vecchiano, oggi giovedì 3 settembre sono in corso mancanze d’acqua a Vecchiano-capoluogo.

I tecnici sono già sul posto e si apprestano a effettuare l’intervento di riparazione.

Con il ripristino del servizio, previsto per le 12:30, si verificheranno fenomeni di intorbidamento destinati a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Settembre 3, 2026
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