InfoPoint diffusi in città per l’accoglienza

PISA – Sottoscritto giovedì 23 marzo, presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, il Protocollo d’intesa fra l’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’Assessore al Commercio e Turismo Paolo Pesciatini e gli Albergatori della città e del litorale, alla presenza altresì dei referenti delle Associazioni di Categoria Confesercenti Toscana Nord e ConfCommercio Pisa.

di Giovanni Manenti

Sulla base di tale protocollo, la cui durata è prevista sino al prossimo 31 dicembre 2’023, presso le citate attività ricettive saranno quanto prima attivati dei punti di informazione turistica che vanno così ad aggiungersi agli INFOPOINT istituzionali già esistenti in Piazza Duomo, Piazza XX Settembre e, nel periodo estivo a Tirrenia, oltre alla previsione di aprirne altri due presso due luoghi strategici cittadini quali la Stazione Centrale e l’Aeroporto “Galilei”, il tutto al fine di sperimentare una forma di collaborazione fra pubblico e privato che si prefigge quale scopo ultimo il miglioramento dell’accoglienza verso i turisti, offrendo loro un servizio di informazione diffusa tendente a rendere più piacevole ed interessante la permanenza dei medesimi nella nostra città nonché contribuire a valorizzare le eccellenze del nostro territorio.

Legittimamente soddisfatto dell’accordo raggiunto l’Assessore Paolo Pesciatini, il quale pertanto tiene a sottolineare: “La nostra città debba sempre più affermarsi e caratterizzarsi come destinazione turistica internazionale, accogliente ed inclusiva, ragion per cui abbiamo consolidato il punto di informazione all’interno di Piazza dei Miracoli grazie ad un accordo raggiunto con l’Azienda Ospedaliera, oltre ad aprirne uno nuovo a Palazzo Gambacorti e confermato quello già esistente a Tirrenia, avendo inoltre in programma la volontà do aprirne altri due presso la Stazione Centrale e l’Aeroporto Galilei“.

“Nel frattempo, però“, conclude Pesciatini, “abbiamo elaborato un progetto di INFOPOINT diffusi fra il Centro ed il Litorale coinvolgendo i nostri Albergatori e le varie attività ricettive, al fine di istituzionalizzare l’opera che le stesse già ponevano in atto nei confronti dei turisti, così da consolidare pertanto quello che non rappresenta altro che un processo virtuoso tendente a fornire le più dettagliate informazioni aventi per oggetto tutte quelle che sono le bellezze della nostra città, a partire proprio dal Personale che si trova all’interno di tali attività, il quale dovrà essere costantemente aggiornato su quelli che sono gli eventi da proporre ai turisti, fornendo al Personale stesso degli strumenti tali che siano distintivi dell’azione informativa che andranno a svolgere“.

