“Inerzia istituzionale e precarietà sociale”: il dramma di una famiglia senza casa – Noi per Capannoli e Santo Pietro Belvedere

Politica, Pisa

CAPANNOLI – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della lista “NOI per Capannoli e Santo Pietro Belvedere.

“Una famiglia composta da padre, madre e due figli si trova da mesi senza una casa e dorme nella propria auto, parcheggiata davanti a un supermercato locale. Nonostante questa situazione critica, l’Amministrazione Comunale sembra ignorare il problema. Le cose si complicano ulteriormente quando uno dei membri della famiglia minaccia la sindaca con atti violenti. Questo comportamento è da condannare senza riserve. Da allora, la situazione della famiglia è peggiorata drasticamente: vivere in un’auto mette a rischio la salute fisica e mentale, privando la famiglia di servizi essenziali come acqua corrente e igiene adeguata. Prosegue il comunicato “Le minacce erano il grido di aiuto di una persona disperata, ma l’Amministrazione Comunale non ha reagito. È fondamentale che le istituzioni locali intervengano nelle emergenze abitative e sociali, specialmente quando ci sono minori coinvolti. L’inazione dell’Amministrazione Comunale non solo tradisce il suo mandato di tutela dei cittadini, ma crea anche un precedente pericoloso. Le parole della sindaca, “non lasceremo indietro nessuno”, sembrano vuote e prive di significato. Questo comportamento sembra essere una ripicca dannosa e priva di fondamento. Con Barbara Cionini e la lista NoiPer, una situazione del genere non sarebbe mai accaduta“, concludono gli esponenti della Lista.

