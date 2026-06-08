Incendio a Noce, ordinanza anche a Calci: misure precauzionali per la popolazione

Written by Redazione• 1:06 pm• Calci, Attualità, Cronaca

CALCI- A seguito dell’incendio che dalle 9.30 circa di questa mattina sta interessando un capannone all’interno di un’azienda di lavorazione di materiale plastico nella zona di Noce, nel Comune di Vicopisano, la sindaca di Calci Valentina Ricotta ha firmato un’ordinanza con provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica.

Le misure sono state adottate in via cautelativa, in attesa delle verifiche ambientali da parte degli organi competenti, e riguardano tutta la popolazione residente, domiciliata o dimorante nel territorio comunale di Calci, con particolare riferimento alle frazioni e agli abitati posti nel quadrante sud-est, più vicini al confine con il Comune di Vicopisano.

L’ordinanza raccomanda di chiudere e mantenere chiuse porte, finestre e ogni altra apertura di abitazioni, uffici, luoghi di lavoro o di ritrovo.

Si invita inoltre a disattivare, dove possibile, gli impianti di condizionamento, aerazione e ventilazione meccanica che prevedono l’immissione o il prelievo di aria dall’esterno.

La popolazione è invitata a limitare le uscite e lo stazionamento all’aperto ai soli casi di assoluta e comprovata necessità.

Tra le prescrizioni è previsto anche il lavaggio accurato e prolungato, con abbondante acqua corrente, di ortaggi e frutta coltivati all’aperto sul territorio comunale prima del consumo.

Si raccomanda infine di mantenere, per quanto possibile, gli animali da affezione e da cortile all’interno di locali chiusi, proteggendo anche le loro scorte di cibo e acqua da eventuali ricadute di ceneri o fumi.

L’ordinanza ha validità immediata e resterà in vigore fino a nuova comunicazione di revoca, che sarà subordinata agli esiti dei campionamenti effettuati da Arpat e Asl e alla cessazione dell’emergenza.

Last modified: Giugno 8, 2026