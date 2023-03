Inaugurata la mostra Cartoline dal Futuro. “Pisa è totalmente cambiata”

Scritto da admin• 6:22 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Inaugurata sabato 11 marzo in Logge di Banchi, da parte del Sindaco Michele Conti ed alla presenza altresì della Vice Sindaco Raffaella Bonsangue, del Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai e di tutti gli Assessori, la Mostra Cartoline dal Futuro.

di Giovanni Manenti

Fino al 30 marzo prossimo, sarà possibile verificare, attraverso l’apposizione di 10 poster e la visione di apposito video, quelle che le opere poste in atto dalla presente Giunta quale consuntivo del proprio mandato, spazio espositivo che, nel pomeriggio di ogni mercoledì e venerdì prossimi ospiterà cinque appuntamenti dal titolo “Parliamo di Futuro” per delineare quella che sarà la Pisa degli anni a seguire.

Sulle “cartoline” apposte in Logge di Banchi, vengono pertanto ricordate tutte le iniziative già ultimate o che stanno oramai per concludersi, con per ognuna il dettaglio urbanistico, la relativa funzione ed il costo dell’intervento, vale a dire la Ciclopista del Trammino, inaugurata ad aprile 2022, al pari dei grandi restauri aventi per oggetto la Cappella Sant’Agata (già ultimato), le Mura del Giardino Scotto, Bastione San Gallo e Bastione Parlascio, oltre al restauro di Palazzo Pretorio.

Dal punto di vista del verde pubblico, sono prossimi alla relativa inaugurazione il Parco Europa a Cisanello ed il Parco urbano di via Bixio, così come la riqualificazione di Piazza della Stazione e Viale Gramsci, che si vanno a sommare al Piano delle manutenzioni straordinarie già in atto, mentre per il litorale sarà ultimata entro la fine della prossima estate Piazza Viviani a completamento del disegno di riqualificazione complessiva che già aveva interessato Piazza Baleari e Piazza Gorgona, con uno sguardo anche alla mobilità relativamente alla costruzione del Ponte Ciclopedonale Cisanello-Riglione, fondamentale per il collegamento con il Polo Ospedaliero.

Prima di entrare nello specifico dei singoli interventi a commento del video proiettato, il Sindaco Michele Conti ha risposto ad una serie di domande postegli dal giornalista Stefano Ceccarelli di 50 Canale, dal quale è risultato un quadro generale dell’attività sinora svolta dalla Giunta attualmente in carica, ricordando preliminarmente: “La presente rappresenta altro che il lavoro svolto in questi 5 anni che vede una città profondamente cambiata come illustrato dalle 10 cartoline affisse che riflettono opere finite od in fase di completamento, ivi compreso il Palazzo Pretorio con la Torre Civica e l’orologio che attendeva da 70 anni di essere restaurato e che rappresenta da tempo un punto di incontro per i cittadini. Gli interventi descritti in queste illustrazioni“, prosegue il Primo Cittadino, “testimoniano il grande lavoro che come squadra, fra assessori, consiglieri comunali, uffici e dirigenti hanno svolto, ciascuno con le proprie professionalità, spinti dal desiderio e dalla volontà di migliorare questa città che nel 2018 era ferma e che da troppo tempo si trovava in stato di abbandono per ciò che era la cura e l’amore per la stessa, e che viceversa, nonostante si sia vissuto un periodo non facile a causa dapprima dell’emergenza sanitaria e quindi con un evento bellico alle porte dell’Europa, ha visto raggiungere da questa Amministrazione importanti obiettivi che, come spesso ricordato, restano patrimonio di Pisa“. “In questa ottica“, insiste il Sindaco, “nel disegnare le nostre strategie operative siamo partiti da quelle Zone della città che avevano più bisogno di essere riqualificate, basti pensare al Quartiere di Pisanova, una idea realizzata a cavallo tra gli anni ’70 ed ’80 che oggi vede una particolare attenzione alle infrastrutture ed una ricucitura con la vicina frazione di Riglione attraverso la costruzione di un Ponte ciclopedonale ideato dal Professor Dringoli e che da maggio prossimo consentirà di poter interconnettere i due quartieri, così come il nostro Comune vede confini molto stretti con l’area condivisa con il Comune di San Giuliano Terme, trattandosi di pochi chilometri dalla cinta muraria, e che ci ha visti comunque protagonisti in un’attenzione particolare cercando di andare oltre quelle che sono le colorazioni politiche delle rispettive Amministrazioni trovando un punto di incontro proprio in quell’area che rappresenta la Cittadella del Sapere e dove hanno preso forma il CNR e, più recentemente, la Facoltà di Fisica e la costruenda Facoltà di Biologia, oltre ad una Residenza studentesca ed in prospettiva anche la Scuola Sant’Anna, ragion per cui è necessario che si ragioni come sia tutto un unico insieme e non per singole competenze amministrative“.

“Per quel che concerne infine la mobilità“, conclude Michele Conti, “il nostro lavoro si è principalmente incentrato sulla prossima partecipazione ad un importante Bando relativo alla costruzione di una tranvia che consentirà di collegare più parti della città, dalla zona turistica di Piazza dei Miracoli e parti attigue come i Lungarni sino al grande Polo Ospedaliero di Cisanello, proprio perché crediamo e vogliamo che la nostra città diventi “europea” a tutti gli effetti, facendo sì che la circolazione delle auto nel Centro Storico sia limitata al massimo, ma per far ciò occorre che vi siano dei sistemi alternativi, da collegare con quelli internodali costituiti da Ferrovia ed Aeroporto“.

