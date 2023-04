Il Teatro Verdi riporta la musica lirica nelle scuole primarie

Scritto da admin• 10:37 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Per la prima volta dopo molti anni, il Teatro di Pisa riporta la musica lirica, tradizione e patrimonio nazionale, nelle scuole primarie e secondarie di Pisa grazie al progetto Officina Teatro. Piccoli Artigiani all’Opera ideato dal soprano Elisa Benadduce, in collaborazione con il regista Lorenzo Giossi, fondatore di EcoTeatro, e grazie al sostegno della Fondazione Pisa e al patrocinio del Comune di Pisa con l’Assessorato all’Istruzione e alla Disabilità.

Questa prima edizione, iniziata nel dicembre 2022, ha coinvolto 684 alunni e 47 insegnanti di 34 classi primarie e secondarie (dalla prima elementare alla prima media) di 5 Istituti Comprensivi pisani (Gamerra, Fibonacci, Toniolo, Galilei e Tongiorgi) e culminerà con la messa in scena, il 30 e 31 maggio e il 1° giugno, nel Teatro di Pisa, della “Bottega di Figaro”, versione riscritta e ridimensionata per la platea degli studentidel Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini (1792-1868).

Si tratta della prima assoluta di una mini-Opera prodotta e allestita interamente dal Teatro di Pisa e dalle sue maestranze con il proprio “pubblico del futuro” nella parte del Coro. Abbinata alla messa in scena vera e propria è una mostra di disegni, costumi e maquettes realizzati dai bambini durante i laboratori sui mestieri del teatro.

Il Verdi di Pisa è tra i primi Teatri in Italia ad aver abbracciato il progetto proposto da EcoTeatro e OfficinaTeatro che, in considerazione dell’enorme successo e dei concreti risultati conseguiti, per l’anno scolastico 2023-2024 avrà una seconda edizione estesa anche ad altri Istituti.

Pur rappresentando una radicata e riconosciuta tradizione italiana, fondante e identitaria del patrimonio culturale nazionale, l’Opera lirica non rientra nell’orizzonte educativo e formativo delle scuole. Per il suo carattere multidisciplinare (dalla letteratura alla musica, dall’arte figurativa all’artigianato) essa racchiude valori e insegnamenti dalla universale portata educativa e facilmente trasmissibili alle giovani generazioni: storia d’Italia, storia del melodramma, storia degli usi, dei costumi e delle tradizioni, letteratura, arti musicali, arti visive e sceniche.

Anche allo scopo di raccogliere e trasmettere questo patrimonio è nato un Sussidiario illustrato dove, con testi, illustrazioni ed esercizi, i bambini sono guidati alla scoperta della Storia del Melodramma, delle Vite dei compositori, dei Mestieri del Teatro lirico, dell’Alfabeto musicale, fino alla esplorazione dell’organo vocale e della professione del cantante lirico. Il sussidiario è caratterizzato e arricchito da uno specifico focus sul Barbiere di Siviglia con curiosità storiche, culinarie, letterarie e geografiche per contestualizzare l’Opera, rendendola familiare e quotidiana.

Officina Teatro. Piccoli artigiani all’Opera si caratterizza anche come primo orientamento al mondo delle professioni e dei mestieri artigiani legati al Teatro perché offre agli studenti coinvolti l’opportunità di conoscere dal vivo il processo di produzione di un’opera lirica e, in senso più ampio, di uno spettacolo teatrale, consentendo loro di valutare le proprie inclinazioni per la scelta dei successivi percorsi di studio e di formazione.

Passando in rassegna sartorie, camerini, sale trucco, palcoscenico, sala, fino alle figure di orchestrali, cantanti e coro, gli studenti familiarizzano con queste realtà e si cimentano in modo pratico con i relativi mestieri creando materiali (attrezzeria, costumi, scene) finalizzati a una mostra e al loro utilizzo nello spettacolo finale. Significativo, infine, il carattere del progetto nella sensibilizzazione verso il tema della sostenibilità: attraverso il confronto con i formatori di Ecoteatro e le professionalità del Teatro di Pisa, gli studenti hanno avuto la possibilità di imparare come i materiali di scarto possono trovare nuova vita ed essere trasformati in scene e costumi.

Gli Istituti Comprensivi e scuole della città di Pisa che hanno aderito al progetto:

IC G. Gamerra con classi appartenenti a: primaria “A. Moretti”, primaria “F. Baracca”, primaria “R. M. Genovesi”, primaria “Don L. Milani, secondaria di I grado “G. Gamerra” sede succursale di Putignano, secondaria di I grado “G. Gamerra” sede centrale di Riglione; IC L. Fibonacci con classi appartenti a: primaria D. Chiesa e N. Pisano, secondaria Fibonacci sede e succursale: IC Toniolo con classi appartenenti a: primaria Biagi, primaria Cambini, primaria Novelli; IC G. Galilei con classi appartenenti a primaria Gereschi, secondaria I grado; IC L.S. Tongiorgi con classi appartenenti a primaria Collodi, Primaria Plesso “Fabio Filzi”.

