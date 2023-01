Il rudere tra via delle palanche e via Aurelia verrà abbattuto prima della nuova rotatoria

Scritto da admin• 8:21 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

PISA – Una nuova rotatoria sostituirà l’attuale incrocio con impianto semaforico posto alla confluenza tra via della Palanche e la statale Aurelia in località Madonna dell’Acqua.

I primi interventi, per favorire l’avvio dei rilievi finalizzati alla progettazione esecutiva, partiranno lunedì 23 gennaio con l’abbattimento del rudere posto sul lato ovest della carreggiata della strada statale (per intendersi, quello che rimane sulla destra arrivando da Migliarino). I lavori saranno condotti dalla Nigro & C. Costruzioni per conto della società Il Poggino srl sotto la supervisione del comune di San Giuliano Terme.

“Si tratta del primo passo per un radicalemiglioramento della viabilità in tutta l’area, soprattutto per la messa in sicurezza di un punto viario critico – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci –. Il perfezionamento stradale proseguirà poi con la costruzione di un’atra nuova rotatoria, sempre sull’Aurelia, in corrispondenza del piede nord del ponte sulla linea ferroviaria Tirrenica”.

“Diremo addio alla fatiscente struttura, utilizzata impropriamente come discarica, per fare spazio alle procedure per la realizzazione della rotatoria – spiega il sindaco Sergio Di Maio –. La demolizione del rudere è attesa da anni, così potremo guardare alla futura messa in sicurezza dell’incrocio ed eliminare le lunghe file che insistono sulla frazione a causa del semaforo, oltre a contenere il rischio incidenti di un crocevia pericoloso. Si tratta di importanti interventi di adeguamento e di miglioramento della sicurezza del sistema viario della frazione”.

Sul fronte della viabilità, durante l’esecuzione dell’intervento, la Polizia municipale sovrintenderà alla gestione del traffico veicolare. Dalle ore 09.30 alle ore 12.30 sarà istituito il restringimento di carreggiata con senso unico alternato (percorrenza sulla semicarreggiata in direzione Viareggio); i semafori saranno dunque sostituiti dalle segnalazioni impartite dagli agenti municipali.

Last modified: Gennaio 20, 2023