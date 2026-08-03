Il Pisa Sporting Club presenta la nuova maglia Away

PISA – Riscrivere le regole, lasciare il segno. La nuova maglia Away che il Pisa Sporting Club indosserà nel Campionato Serie BKT, stagione 2026-2027, presenta un arancio deciso, interrotto da una banda diagonale nerazzurra che attraversa il petto graffiando questo design innovativo con i colori che da sempre contraddistinguono il Club.
Una maglia dal taglio grafico contemporaneo, che rompe gli schemi del kit tradizionale, con le stripes Adidas a fare da cornice.
La nuova maglia Away sarà disponibile dalle ore 10.00 di martedì 4 agosto sulla piattaforma online ufficiale
https://store.pisasportingclub.com/ e, ovviamente, presso il nuovo Pisa Store Ufficiale di via di Banchi 3.
Foto Ufficio Stampa Pisa Sporting ClubLast modified: Agosto 3, 2026