Written by Febbraio 5, 2026 10:47 am Calcio dilettanti

Il Pappiana si batte per conquistare il secondo posto

HomeCalcio dilettantiIl Pappiana si batte per conquistare il secondo posto

Pisa (giovedì, 5 febbraio 2026) — Fra i due anticipi di venerdì 6, quelli del 7 febbraio ed il grosso degli incontri di domenica 8 febbraio si disputeranno tutti i match dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro comprensorio.

di Leonardo Miraglia

Questi gli incontri programmati:

Serie D, girone D

XXIII giornata

8/2, 14:30Tuttocuoio 1957Rovato Vertovese

Eccellenza, girone A

XXV giornata

8/2, 14:30Fratres Perignano 2019Real Cerretese
8/2, 14:30Cenaia 1969Real Forte Querceta
8/2, 14:30Lucchese CalcioSan Giuliano

Promozione, girone A

XXI giornata

8/2, 15Urbino TaccolaLampo Meridien 1919

Promozione, girone B

XXI giornata

8/2, 15Colli MarittimiBarberino Tavarnelle
8/2, 15SalineAtletico Maremma
8/2, 15Mobilieri PonsaccoCastelfiorentino United
8/2, 15CuoiopelliSan Miniato Basso Calcio

Prima Categoria, girone A

XX giornata

8/2, 15Migliarino VecchianoCalci 2016

Prima Categoria, girone B

XIX giornata

8/2, 15Bellaria CappucciniCQS Tempio Chiazzano
8/2, 15Prato NordStella Rossa
8/2, 15AM AglianeseFornacette Casarosa
8/2, 15StaffoliSan Miniato

Prima Categoria, girone D

XX giornata

8/2, 15GeotermicaPecciolese
8/2, 15Atletico EtruriaVenturina Calcio
8/2, 15Audace Isola d’ElbaForcoli Valdera 1921
8/2, 15Portuali SorgentiPonsacco 1920
8/2, 15Acciaiolo CalcioRosignano Solvay 1922
8/2, 15Capannoli San BartolomeoDonoratico
8/2, 15SelvatelleMonterotondo
8/2, 15VadaPomarance

Seconda Categoria, girone G

XX giornata

6/2, 20:45CorazzanoCapanne Calcio 1989
8/2, 15Porta a LuccaPonte a Cappiano
8/2, 15Sanromanese ValdarnoSan Prospero Navacchio
8/2, 15La CorteSextum Bientina
8/2, 15Crespina CalcioTirrenia
8/2, 15Castelfranco CalcioPisa Ovest
8/2, 15PontasserchioSanta Maria a Monte
8/2, 15Aurora MontaioneAtletico Cascina

Seconda Categoria, girone H

XX giornata

8/2, 15San Vincenzo CalcioCastelnuovo Val di Cecina
8/2, 15CollesalvettiTerricciola 1975
8/2, 15Volterrana 2016Salivoli Calcio

Terza Categoria, Pisa – girone A

XVIII giornata

7/2, 15Antonio BellaniPonteginori 1929
7/2, 15Montefoscoli CalcioAtletico Pisa
7/2, 15Sporting VolterraNuova Popolare CEP
8/2, 15Filettole CalcioLajatico
8/2, 15Legoli 1994Amatori Saline
8/2, 15Marinese 1925Fabbrica Calcio 2024
8/2, 15San Frediano CalcioGolena d’Arno
riposaScintilla 1945

Terza Categoria, Pisa – girone B

XVIII giornata

6/2, 20:45Castel del BoscoGiovani Fucecchio 2000
7/2, 14:30Zambra San VicoLa Borra
7/2, 15Atletico Le MelorieMonteserra
7/2, 15Cerretti FCPerignano
7/2, 15TreggiaiaMarciana 2.0
7/2, 15Via di CorteSantacroce Calcio
7/2, 17:30Ponte a Elsa 2005Città di Montopoli
8/2, 15Gavena GiovaniStella Azzurra
riposaLa Fornace

Terza Categoria, Livorno – girone unico

XVIII giornata

8/2, 14:30Campiglia 1914Monteverdi 2006
8/2, 14:30Sasso PisanoGuasticce

Terza Categoria, Lucca – girone B

XVIII giornata

7/2, 15PappianaRetignano

Info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Febbraio 5, 2026
Previous Story
Il centrodestra risponde al Comune: “I nostri emendamenti liquidati dalla maggioranza sono stati ripresentati e rielaborati”
Next Story
Alta formazione: aperte le iscrizioni al corso “AI as a Medical Device” alla Scuola Sant’Anna

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti