Il Pappiana si batte per conquistare il secondo posto

Pisa (giovedì, 5 febbraio 2026) — Fra i due anticipi di venerdì 6, quelli del 7 febbraio ed il grosso degli incontri di domenica 8 febbraio si disputeranno tutti i match dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro comprensorio.
Questi gli incontri programmati:
Serie D, girone D
XXIII giornata
|8/2, 14:30
|Tuttocuoio 1957
|Rovato Vertovese
Eccellenza, girone A
XXV giornata
|8/2, 14:30
|Fratres Perignano 2019
|Real Cerretese
|8/2, 14:30
|Cenaia 1969
|Real Forte Querceta
|8/2, 14:30
|Lucchese Calcio
|San Giuliano
Promozione, girone A
XXI giornata
|8/2, 15
|Urbino Taccola
|Lampo Meridien 1919
Promozione, girone B
XXI giornata
|8/2, 15
|Colli Marittimi
|Barberino Tavarnelle
|8/2, 15
|Saline
|Atletico Maremma
|8/2, 15
|Mobilieri Ponsacco
|Castelfiorentino United
|8/2, 15
|Cuoiopelli
|San Miniato Basso Calcio
Prima Categoria, girone A
XX giornata
|8/2, 15
|Migliarino Vecchiano
|Calci 2016
Prima Categoria, girone B
XIX giornata
|8/2, 15
|Bellaria Cappuccini
|CQS Tempio Chiazzano
|8/2, 15
|Prato Nord
|Stella Rossa
|8/2, 15
|AM Aglianese
|Fornacette Casarosa
|8/2, 15
|Staffoli
|San Miniato
Prima Categoria, girone D
XX giornata
|8/2, 15
|Geotermica
|Pecciolese
|8/2, 15
|Atletico Etruria
|Venturina Calcio
|8/2, 15
|Audace Isola d’Elba
|Forcoli Valdera 1921
|8/2, 15
|Portuali Sorgenti
|Ponsacco 1920
|8/2, 15
|Acciaiolo Calcio
|Rosignano Solvay 1922
|8/2, 15
|Capannoli San Bartolomeo
|Donoratico
|8/2, 15
|Selvatelle
|Monterotondo
|8/2, 15
|Vada
|Pomarance
Seconda Categoria, girone G
XX giornata
|6/2, 20:45
|Corazzano
|Capanne Calcio 1989
|8/2, 15
|Porta a Lucca
|Ponte a Cappiano
|8/2, 15
|Sanromanese Valdarno
|San Prospero Navacchio
|8/2, 15
|La Corte
|Sextum Bientina
|8/2, 15
|Crespina Calcio
|Tirrenia
|8/2, 15
|Castelfranco Calcio
|Pisa Ovest
|8/2, 15
|Pontasserchio
|Santa Maria a Monte
|8/2, 15
|Aurora Montaione
|Atletico Cascina
Seconda Categoria, girone H
XX giornata
|8/2, 15
|San Vincenzo Calcio
|Castelnuovo Val di Cecina
|8/2, 15
|Collesalvetti
|Terricciola 1975
|8/2, 15
|Volterrana 2016
|Salivoli Calcio
Terza Categoria, Pisa – girone A
XVIII giornata
|7/2, 15
|Antonio Bellani
|Ponteginori 1929
|7/2, 15
|Montefoscoli Calcio
|Atletico Pisa
|7/2, 15
|Sporting Volterra
|Nuova Popolare CEP
|8/2, 15
|Filettole Calcio
|Lajatico
|8/2, 15
|Legoli 1994
|Amatori Saline
|8/2, 15
|Marinese 1925
|Fabbrica Calcio 2024
|8/2, 15
|San Frediano Calcio
|Golena d’Arno
|riposa
|Scintilla 1945
Terza Categoria, Pisa – girone B
XVIII giornata
|6/2, 20:45
|Castel del Bosco
|Giovani Fucecchio 2000
|7/2, 14:30
|Zambra San Vico
|La Borra
|7/2, 15
|Atletico Le Melorie
|Monteserra
|7/2, 15
|Cerretti FC
|Perignano
|7/2, 15
|Treggiaia
|Marciana 2.0
|7/2, 15
|Via di Corte
|Santacroce Calcio
|7/2, 17:30
|Ponte a Elsa 2005
|Città di Montopoli
|8/2, 15
|Gavena Giovani
|Stella Azzurra
|riposa
|La Fornace
Terza Categoria, Livorno – girone unico
XVIII giornata
|8/2, 14:30
|Campiglia 1914
|Monteverdi 2006
|8/2, 14:30
|Sasso Pisano
|Guasticce
Terza Categoria, Lucca – girone B
XVIII giornata
|7/2, 15
|Pappiana
|Retignano
