Il Lenergy Pisa BS sfiora la rimonta ma vince il Catania

Pisa, Sport

PISA – A Cirò Marina il Lenergy Pisa BS torna in campo per la Poule Scudetto del Campionato di Serie A Puntocuore e lo fa contro la Domusbet.tv Catania BS.



Avvio favorevole ai siciliani, sopra di quattro reti dopo poco più di un periodo grazie alla doppietta di Caique e agli altri centri di Catarino e Percia Montani. La reazione nerazzurra arriva già sul finire di periodo, quando prima Ott e poi Hulk accorciano le distanze. Il Lenergy Pisa domina il campo e indirizza anche l’ultimo periodo con la seconda rete di Hulk, ma le ambizioni di rimonta tramontano con l’espulsione di Hulk per doppia ammonizione a meno di un minuto dallo scadere. Non mancano le polemiche e l’amarezza per un risultato ingeneroso, ma mister Matteo Marrucci esce dalla beach arena forte di una grande reazione dimostrata dai propri ragazzi. Dovranno ripartire da qui i nerazzurri della sabbia in vista della sfida di sabato, che alle ore 17:15 metterà di fronte Alsa Lab Napoli e Lenergy Pisa, con diretta streaming sul canale YouTube di Beach Soccer Italia.

