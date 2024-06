Il Birillo, non solo cartoleria bensì molto altro

Scritto da admin• 9:47 am• Redazionale aziende

La storia de Il Birillo inizia nel lontano 1994, in Via Cagliaritana 6 a Marina di Pisa.

Nati come semplice cartoleria, libreria e rivendita di giocattoli, negli anni abbiamo fatto tanti cambiamenti e miglioramenti.

Nel 1998, con la liberalizzazione delle licenze abbiamo inserito la telefonia fissa e mobile con un grande operatore, Wind.

Nel 2004 ci siamo trasferiti nell’attuale sede in Via Pietro Moriconi 41 a Marina di Pisa, locale molto più grande e confortevole; internet era agli albori e noi siamo partiti con l’internet point, abbiamo inoltre aumentato la gamma di prodotti in negozio, non più solo la classica cartoleria e telefonia, ma anche anelli, orecchini, bracciali e collane in argento oltre ai giochi per bambini come la famosa marca Lego e ai giochi da spiaggia.

Con il passare degli anni ci siamo evoluti ancora in base alla richiesta di mercato e abbiamo iniziato con i servizi: oggi da noi è possibile attivare lo spid, spedire pacchi in tutto il mondo con corriere nazionale e internazionale come DHL, pagare bollette/bollettini, ricaricare i cellulari nazionali e internazionali, la tv digitale e acquistare il telepass; molto semplicemente si può usufruire di tutti i servizi messi a disposizione da Mooney. Inoltre è possibile giocare con i giochi SISAL e IGT, gratta e vinci e lotterie nazionali.

Nel 2013 abbiamo aperto un secondo punto vendita a Tirrenia, in Viale del Tirreno 139, nel 2022 abbiamo aperto il terzo negozio stagionale a Marina di Vecchiano, dove vediamo solo articoli per il mare.

Allestiamo, con Balloon artist, feste di compleanno, cerimonie, ricorrenze varie.

Dal 2021 siamo edicola. Da alcuni anni abbiamo anche le poste private, Sail Post.

Insomma, siamo in continua evoluzione per permettere ad ogni tipo di cliente di trovare ciò di cui può aver bisogno.

Last modified: Giugno 19, 2024