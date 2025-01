Il 13 gennaio per Pisa-Carrarese sarà “Giornata Nerazzurra”: tutte le info per gli abbonati

Written by admin• 1:45 pm• Pisa SC

PISA – La società Pisa Sporting Club informa che in occasione della gara Pisa-Carrarese, primo impegno casalingo del nuovo anno in programma alla Cetilar Arena lunedì 13 gennaio (ore 20.30), sarà indetta la “Giornata Nerazzurra”.

In tale occasione, come comunicato durante la campagna tesseramento dell’estate scorsa, non saranno validi gli abbonamenti ma a tutti gli abbonati sarà garantito un periodo di prelazione, ovviamente solo ed esclusivamente sul proprio posto, oltreché una tariffa particolarmente agevolata e addirittura gratuita per gli Under 14.

La società ha voluto, con l’avvio del nuovo anno, dare un segnale di riconoscenza e premiare tutti i suoi fedeli tifosi e ha, pertanto, deciso di applicare a tutti gli abbonati una percentuale di sconto quantificabile circa al 60% sul prezzo del biglietto previsto per la partita in programma.

La prelazione al prezzo promozionale dedicata agli abbonati inizierà mercoledì 8 gennaio (ore 15.30) e terminerà venerdì 10 gennaio (ore 13.00). In questo periodo di tempo i posti ‘coperti’ da prelazione non saranno messi a disposizione della vendita libera per gli altri posti disponibili che partirà in contemporanea

Questi i prezzi riservati agli abbonati:

Curva Nord: 9 euro

Gradinata Laterale: 14 euro

Gradinata Premium: 16 euro

Tribuna Inferiore: 22 euro

Tribuna Superiore: 33 euro

Importante!

– la prelazione sarà esercitabile anche online inserendo il numero della propria membership

– i titolari di abbonamento ridotto (under 14) dovranno ugualmente riscattare il proprio biglietto che però, come suddetto, sarà a titolo gratuito

Foto Roberto Cappello

Last modified: Gennaio 4, 2025