Identificato e denunciato: non potrà più tornare a Pisa per tre anni

Scritto da admin• 7:29 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Una pattuglia della Squadra volanti della Questura, nel corso di un normale controllo nel quartiere della Stazione, nella serata ha identificato alcuni soggetti nella zone della galleria di viale Gramsci.

Tra questi è stato identificato un cittadino 41enne di origine campana, con a carico alcuni precedenti di polizia ed in particolare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa per tre anni, emesso dal Questore di Pisa a causa dei suoi precedenti e notificatogli lo scorso 7 gennaio.

Pertanto l’uomo è stato accompagnato in Questura e dopo la formale identificazione, nei suoi confronti è stata formalizzata la denuncia alla Procura della Repubblica per il relativo reato.

Last modified: Gennaio 20, 2023