I Pisa Towers ai campionati regionali di baseball e softball

Scritto da Antonio Tognoli• 12:04 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sabato 1° aprile inizio del campionato regionale di Softball under 13 per i Pisa Towers, la squadra voluta e creata da Franco Grappolini, indimenticabile atleta recentemente scomparso, che con il suo impegno ha riportato le discipline del baseball e del softball a Pisa.

La squadra, attualmente allenata da un pool di tecnici del Pisa, della DRK Capannori e del Massa Seagull, affronterà il Padule Sestesesabato alle ore 16 allo stadio Alfredo Sisi.

Grazie alla collaborazione con il Livorno 1948 baseball asd, le partite in “casa” verranno infatti disputate a Livorno, poiché in provincia di Pisa non esiste un campo adeguato.

I ragazzi del Baseball under 12 hanno già iniziato il campionato domenica scorsa, giocando insieme alla squadra dei Massa Seagull e vincendo sul Siena Monteriggioni, domenica 2 aprile affronteranno il Chiantella a Bagno a Ripoli.

I Pisa Towers stanno cercando sponsor e nuovi atleti e atlete dai 6 ai 15 anni, possibilità di prove gratuite chiamando il 3931339021 e scrivendo a towerspisa@gmail.com, info alla pagina www.facebook.com/TowersPisa,

Gli allenamenti da metà aprile in poi, si svolgeranno al campo sportivo della Cella in Via Fiorentina 167.

