I Kraftwerk in concerto al Teatro del Silenzio di Lajatico: la musica elettronica in una cornice unica

LAJATICO – Dopo l’annuncio del concerto del 25 luglio al Teatro Antico di Taormina, i KRAFTWERK aggiungono un’altra tappa italiana al loro tour. I pionieri della musica elettronica si esibiranno dal vivo il 18 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico, una delle location più iconiche d’Italia. Il concerto è co-prodotto da Ettore Caretta per Intersuoni/BMU e da Vittorio Quattrone per City Sound & Events.

Le prevendite per il concerto saranno disponibili a partire da domani al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/artist/kraftwerk/100378

Il Teatro del Silenzio, voluto da Andrea Bocelli e situato tra le colline di Lajatico, paese natale del cantante, è un palcoscenico circolare pensato inizialmente per un unico spettacolo annuale. Ogni anno, il teatro si veste di una scenografia unica, trasformandosi nei giorni di riposo in un lago artificiale, creando un “Teatro naturale” immerso nel silenzio della Toscana.

Ralf Hütter e compagni porteranno in Italia i più grandi successi della loro carriera, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”, offrendo uno spettacolo che fonde musica e performance art. I Kraftwerk, una delle band più influenti e visionarie della musica mondiale, si presentano come una vera e propria “Gesamtkunstwerk”, un’opera d’arte totale.

Il progetto Kraftwerk è nato nel 1970 da Ralf Hütter e Florian Schneider, che hanno fondato il loro studio elettronico, Kling Klang Studio, a Düsseldorf. Negli anni ’70 la band ottiene notorietà internazionale grazie ai loro innovativi “paesaggi sonori” e alle sperimentazioni musicali, come l’uso della robotica e di tecnologie all’avanguardia. Con la loro visione futuristica, i Kraftwerk hanno plasmato la colonna sonora dell’era digitale, influenzando generi come Elettronica, Hip Hop, Techno e SynthPop. Durante i loro concerti, la band esplora la relazione tra uomo e macchina.

Dopo una serie di performance 3-D al MoMA di New York, la band ha continuato a esibirsi in alcuni dei musei e teatri più prestigiosi del mondo, tra cui la Tate Modern di Londra, la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, la Fondation Louis Vuitton di Parigi e il Guggenheim Museum di Bilbao. Nel 2014, Ralf Hütter e il suo ex partner Florian Schneider sono stati premiati con il Grammy Lifetime Achievement Award, e nel 2021 i Kraftwerk sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame.

