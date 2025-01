Grande successo per l’iniziativa ‘Giocattolo Sospeso’: Città del Sole contribuisce alla solidarietà nazionale

Written by admin• 11:39 am• Attualità, Pisa

PISA – Si è conclusa con grande successo l’iniziativa sociale “Giocattolo Sospeso”, promossa da AssoGiocattoli, che ha visto la partecipazione di 50 negozi in tutta Italia, tra cui quello di Pisa in Via San Francesco 54.

Grazie all’adesione dei punti vendita Città del sole, sono stati raccolti migliaia di giocattoli, simbolo di solidarietà e generosità collettiva. L’iniziativa ha coinvolto enti benefici locali come associazioni, ospedali e case-famiglia, distribuendo i giocattoli a famiglie e bambini in difficoltà. La causa ha anche ricevuto il supporto del mondo dello sport, con il calciatore Gleison Bremer che ha partecipato acquistando giocattoli e donandoli all’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Graziano Grazzini, AD di Città del sole, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza del gioco come strumento di crescita per tutti i bambini.

