Gran gesto di lealtà dei cugini labronici: Ricordato “Piga” a Seravezza

PISA – Domenica allo stadio Buon Riposo di Seravezza (Lucca) si è disputata la gara valevole per il campionato di Serie D Girone E fra la Fezzanese, squadra della provincia di La Spezia, in questo caso ospitante ed il Livorno.

di Maurizio Ficeli

Ha vinto due a uno la squadra amaranto in rimonta con i gol di Dionisi e Rossetti nella ripresa, dopo essere andata sotto di un gol segnato da Bruccini nel recupero del primo tempo, in una gara non facile, con la squadra spezzina rimasta poi in nove contro 11. Ed ora la squadra di Paolo Indiani è al secondo posto a sette punti, ex aequo con Poggibonsi e Seravezza Pozzi, dietro al Siena capolista a 9. Ma oltre a questo successo sul campo, ci preme sottolineare soprattutto quello dei tifosi amaranto, che presenti sugli spalti dello stadio versiliese, ad un certo punto della gara hanno esposto uno striscione per ricordare un ultras pisano, “Piga”, appartenente al gruppo “Sconvolts” scomparso giorni fa e che è stato ricordato anche dai gruppi della Nord pisana, nella gara vittoriosa di sabato con il Brescia.

La foto dello striscione, fornitaci da Salvatore Ciotta, recitava “IL RISPETTO VA OLTRE LA RIVALITÀ – CIAO PIGA” firmato Curva Nord Fabio Bettinetti che è il gruppo degli ultras amaranto. Un altro bellissimo gesto di rispetto e lealtà da evidenziare, che segue tanti altri gesti reciproci fra due tifoserie sicuramente rivali, ma assolutamente leali da prendere di esempio, come quando gli ultras pisani ricordarono nella trasferta di Lecco dello scorso anno Stefano Mantovani, ultras del Livorno, con lo striscione “Ciao Stefano, rivale fedayn“. Oggi il Livorno ha vinto sul campo, ma sugli spalti hanno vinto senza alcun dubbio i loro tifosi. Grazie cugini, un abbraccio da Pisa.

