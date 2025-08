Giuseppe Corrado: “Nessuno si è mosso come noi sul mercato fino ad ora. Tra poco il Pisa sbarcherà al cinema”

Written by admin• 3:34 pm• Pisa SC

PISA – A margine del rinnovo della partnership tra il Pisa Sporting Club e Cetilar Pharmanutra hanno ufficializzato il rinnovo dell’accordo di partnership anche per la prossima stagione, il presidente nerazzurro si è intrattenuto con i giornalisti per evidenziare alcune sue considerazioni in merito all’andamento del mercato. In conferenza stampa ha anche parlato di un film che a breve uscirà e parlerà del ritorno in serie A dei nerazzurri e della sua gente.

di Giovanni Manenti

CUADRADO IN QUESTI GIORNI. “L’acquisto di Cuadrado verrà ufficializzato in questi giorni, siamo contenti di essere riusciti a concludere una trattativa non facile andata avanti più di due mesi, così come sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto in questi mesi avendo tesserato sette od otto tra i migliori prospetti europei, tra cui Lusuardi, Vural e Mbambi, giocatori classe 2007 e 2008 che sono poi quelli che danno una garanzia di continuità sportiva a questa società”.

NESSUNO SI E’ MOSSO COME NOI. “Mi fa sorridere quando sento dire che la campagna acquisti si deve sbloccare, visto che nessun altro club si è mosso sul mercato meglio di noi in questi primi mesi ed adesso si tratta solo di portare a termine delle operazioni che daranno poco in termini di sviluppo ma saranno necessarie per fornire quella quota di esperienza determinante per il prossimo campionato che andiamo ad affrontare, fermo restando che su tali trattative deve esservi il massimo riserbo e non dare ascolto alle notizie che escono. Nzola? Non so, abita a Firenze ma forse non ci interessa neanche. Se avessimo acquistato tutti i giocatori visti sui giornali lo scorso anno avremmo dovuto prendere Coda, Tutino e Lapadula invece non li abbiamo presi e abbiamo vinto il campionato”.

IL PISA AL CINEMA. Durante la conferenza stampa di rinnovo partnership Giuseppe Corrado ha confermato che il Pisa Sporting Club sbarcherà sul grande schermo con un film “E’ in corso di ultimazione un film che parte dalle ultime gare della scorsa stagione e dovrebbe concludersi con la prima in casa contro la Roma dopo 34 lunghi anni. Il Pisa tornerà a giocare in A proprio con l’ultima squadra affrontata in massima serie“.

