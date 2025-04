Giovani studenti del Liceo Scientifico XXV Aprile di Pontedera protagonisti del progetto ‘Green Goal’ per la tutela dell’ambiente

Written by admin• 12:04 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA- Un’iniziativa di grande valore ha coinvolto i giovani studenti delle classi seconda C e seconda F del Liceo Scientifico XXV Aprile di Pontedera, nell’ambito di un progetto nazionale promosso dal MECS (Movimento per l’Etica, la Cultura e lo Sport), con il supporto dell’Università Luiss Guido Carli, dell’ACSI (Associazione di Sport Cultura e Tempo Libero) e della Lega Nazionale Dilettanti (LND), e con la partnership dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Il progetto si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (classi I e II) e si propone di sensibilizzarli sui principi etici che guidano le loro azioni quotidiane, i comportamenti e le decisioni, utilizzando lo sport come strumento di riflessione e formazione.

Uno degli appuntamenti pratici di questo percorso ha visto gli studenti impegnati in un’azione di pulizia delle aree verdi, con particolare attenzione alle zone destinate allo sport. L’iniziativa, chiamata “Green Goal”, ha coinvolto i ragazzi nella cura e nella valorizzazione degli spazi pubblici. Durante l’attività, i giovani hanno avuto l’opportunità di incontrare un campione paralimpico e una società calcistica, confrontandosi con loro su temi come l’integrazione, il rispetto per l’ambiente e la creazione di una società ideale.

L’incontro si è svolto presso il Parco dei Salici, dove gli studenti hanno raccolto i rifiuti trovati a terra.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Pontedera, con la partecipazione dell’assessore all’ambiente, Alessandro Puccinelli.

Last modified: Aprile 3, 2025