Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento: il 25 luglio a Tirrenia una giornata di dimostrazioni e sensibilizzazione per cittadini e turisti

PISA- Venerdì 25 luglio si celebra la Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento, istituita dall’ONU e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare sull’importanza della sicurezza in acqua. Anche il Comune di Pisa aderisce all’iniziativa con una giornata di eventi e dimostrazioni presso il distaccamento della 46ª Brigata Aerea di Tirrenia, in via del Tirreno 8, a partire dalle ore 10.00.

L’appuntamento, dal titolo “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, punta a promuovere la cultura della prevenzione e a valorizzare il lavoro quotidiano di enti, forze dell’ordine e volontari impegnati nel salvataggio e nella tutela della sicurezza balneare.

«Il Comune di Pisa conferma il proprio impegno per un litorale sicuro – dichiara l’assessora all’ambiente Giulia Gambini – con un’iniziativa che integra formazione, dimostrazioni pratiche e attività informative. Quest’anno vogliamo insistere sulla responsabilità collettiva, coinvolgendo cittadini e turisti in un percorso di consapevolezza sulle corrette regole di comportamento in mare. La sicurezza balneare non è solo un dovere delle istituzioni, ma una cultura da costruire insieme».

Nel corso della mattinata si susseguiranno dimostrazioni operative e simulazioni di salvataggio: gli assistenti bagnanti della FIN mostreranno tecniche di intervento in caso di pericolo in acqua, mentre Misericordia di Pisa, Croce Rossa Italiana e Pubblica Assistenza simuleranno operazioni di primo soccorso.

Protagonisti anche i cani da salvataggio della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS Toscana), che daranno prova delle loro straordinarie capacità di soccorso. I Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera, invece, metteranno in campo interventi in mare con moto d’acqua, motovedette ed elicottero per simulare situazioni di emergenza aerea.

Completano la giornata postazioni informative e laboratori didattici per bambini e famiglie, per trasmettere in modo coinvolgente i principi fondamentali della sicurezza in acqua.

L’evento pisano si svolge in contemporanea con altre iniziative promosse nei Comuni italiani insigniti della Bandiera Blu, sotto il coordinamento della Fondazione FEE, creando una rete nazionale di promozione della sicurezza in mare.

