Giornata di approfondimento sui nuovi contratti della dirigenza sanitaria e PTA all’Azienda USL Toscana nord ovest

PISA– Si è svolta recentemente a Pisa, presso l’Auditorium dell’Azienda USL Toscana nord ovest, una giornata di approfondimento sui nuovi contratti della dirigenza sanitaria e della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (PTA).

Durante l’evento, Stefano Simonetti, esperto di organizzazione e gestione del personale, ha illustrato le novità introdotte dai contratti nazionali, analizzando l’impatto sulle politiche del personale e sulle procedure aziendali.

L’incontro ha coinvolto circa 90 operatori delle risorse umane, tra cui la direttrice del Dipartimento Daniela Murgia e i responsabili di vari settori. Murgia ha sottolineato l’importanza di tali eventi per migliorare l’organizzazione del lavoro e favorire la crescita sia individuale che collettiva, con vantaggi per l’intero sistema sanitario e per i cittadini. Anche Monica Desiderio, una delle organizzatrici, ha evidenziato come queste iniziative stimolino la motivazione degli operatori e promuovano un forte senso di unione e obiettivi condivisi.

