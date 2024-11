Inaugurato il nuovo Ufficio del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità a Palazzo Gambacorti

Written by admin• 12:55 pm• Attualità, Pisa

PISA– È stato inaugurato, giovedì 14 ottobre, al piano terra di Palazzo Gambacorti, l’Ufficio del Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Pisa, che si trasferisce dalla precedente sede di San Giusto. L’ufficio sarà accessibile solo su appuntamento, e per prenotare un incontro è possibile contattare il numero 3333735573 o scrivere all’indirizzo email garantedisabili@comune.pisa.it.

Il Sindaco Michele Conti, insieme agli assessori Gambini e Porcaro, ha sottolineato che questo trasferimento rappresenta non solo un cambiamento logistico, ma anche un passo importante verso una cultura più inclusiva. “Vogliamo garantire accessibilità e rispetto per la dignità di tutti“, ha dichiarato Conti, aggiungendo che la nuova sede, accessibile e senza barriere architettoniche, è il frutto dell’impegno iniziato nel 2018 con l’istituzione dell’assessorato alla disabilità. L’assessore Giulia Gambini ha evidenziato come il Garante svolga un ruolo cruciale per le persone con disabilità, le loro famiglie e le associazioni, raccogliendo segnalazioni e interfacciandosi con enti e istituzioni per tutelare i diritti di questa fascia della popolazione.

Per l’assessore Gabriella Porcaro, questa nuova sede contribuirà ad un confronto autentico con la comunità, rafforzando la cittadinanza attiva anche delle persone più fragili. “Questo ufficio aiuterà a rispondere meglio ai reali bisogni della comunità”, ha affermato.

Alessandro Di Ciolo, il Garante dei diritti delle persone con disabilità, ha sottolineato l’importanza dell’inaugurazione di un ufficio fisico nel cuore del Comune, che sarà un punto di riferimento per garantire una città più inclusiva. Di Ciolo, nominato nel 2022, ha un’esperienza consolidata nel settore della disabilità e dell’inclusione sociale, e si impegnerà a stimolare e supportare l’operato degli assessorati e delle funzioni comunali.

La figura del Garante, istituita nel 2013, ha il compito di promuovere i diritti delle persone con disabilità, garantendo loro opportunità di partecipazione e fruizione dei servizi comunali. L’incarico ha durata triennale, con possibilità di rinnovo una sola volta.

