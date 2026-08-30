Written by Agosto 30, 2026 11:03 pm Pisa SC

Giorgio Gorgone: “I ragazzi non meritavano di uscire sconfitti in queste due prime gare”

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PISA – C’è grande rammarico in casa Catanzaro dopo la sconfitta contro il Pisa alla Cetilar Arena. A parlare in sala stampa il tecnico Giorgio Gorgone.

di Antonio Tognoli

Abbiamo giocato contro una squadra forte, ma questi ragazzi non meritavano in queste due partite di non raccogliere niente. Abbiamo fatto degli errori, ma abbiamo ribattuto colpo su colpo ad una squadra molto forte. Sicuramente se giocheremo così la squadra avrà le sue soddisfazioni in questa stagione. Sui gol da corner? Bisogna alzare il livello dell’attenzione, bisogna tenerla sempre al massimo soprattutto in queste gare“.

Foto tratta da La Nuova Calabria

Last modified: Agosto 30, 2026
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