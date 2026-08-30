Paolo Bianco: “Le gare dobbiamo chiuderle prima. La squadra però ha risposto bene”

Written by Redazione• 11:27 pm• Pisa SC

PISA – Mister Paolo Bianco commenta nel dopo gara la prima vittoria del Pisa in campionato ottenuta contro il Catanzaro.

di Antonio Tognoli

“Nel primo tempo abbiamo creato molto e dovevamo andare al riposo con maggiore vantaggio. Le gare dobbiamo chiuderle ed essere bravi a far male agli avversari. Caracciolo è un giocatore molto importante anche in panchina per noi. Non sta al cento per cento. Bozhinov mi ha chiesto il cambio e l’ho inserito nella ripresa”

“La difesa è stata molto brava. Il Catanzaro è una squadra che se gli lasci la superiorità ti fa male. Confente è un portiere forte e funzionale. Ha dimostrato di avere il carattere per stare dentro questo gruppo”.

“Oggi alla squadra ho detto che bisognava vincere in ogni modo. Non c’era altro da fare. Pisa ha un progetto importante che non finisce tra dodici mesi e io avrei piacere di farne parte. Quindi l’unico modo è vincere le partite ed in un calcio come quello di oggi Pisa è una piazza che dobbiamo tenerci stretto”.

“Angori speravo che riuscisse a tenere per lungo tempo, poi alla fine ha resistito per tutta la partita. E’ stato molto bravo. Lui e Tramoni ogni partita possono fare assist e gol. Questi ragazzi possono dare tanto e devono imparare a non accontentarsi”.

Last modified: Agosto 30, 2026