Geofor incrocia le braccia per quattro ore giovedì 11 aprile

PISA – Il gestore della raccolta dei rifiuti Geofor comunica che che, per la giornata di giovedì 11 aprile, le Segreterie confederali CGIL e UIL hanno proclamato uno Sciopero Generale Nazionale di quattro ore.

Durante l’intera giornata non si assicura a tutti i cittadini che i servizi di raccolta dei rifiuti verranno svolti come di consueto. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici minimi essenziali previsti per legge (raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, aereoporti, caserme, carceri; pulizia dei mercati e delle aree di sosta attrezzate).

Geofor si scusa coi cittadini e con le amministrazioni comunali per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi sui territori serviti.

Last modified: Aprile 9, 2024