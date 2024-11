Fratelli d’Italia chiede maggiore sicurezza a Pisa: incontro con il Prefetto e richieste per la Polizia Municipale

Written by admin• 1:47 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere regionale Diego Petrucci e il capogruppo FdI in Consiglio comunale Maurizio Nerini.

Il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e consigliere regionale Diego Petrucci, insieme al capogruppo FdI in Consiglio comunale Maurizio Nerini, ribadiscono a conclusione dell’incontro tra le forze politiche di maggioranza che Fratelli d’Italia non sottovaluta quanto accaduto recentemente in piazza Dante e la situazione in generale. “Nei prossimi giorni chiederemo un incontro con il Prefetto di Pisa per chiedere una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine in centro città durante le serate e le notti di venerdì e sabato. Non è accettabile che i giovani e gli adolescenti non possano muoversi liberamente per Pisa a causa di un piccolo gruppo di delinquenti che devono essere arrestati e allontanati dalla nostra comunità“, dichiarano.

Petrucci e Nerini sottolineano anche che non è tollerabile che l’arresto di un aggressore abbia richiesto l’intervento massiccio della politica e dell’opinione pubblica, nonostante l’identità dell’aggressore fosse già conosciuta e fossero già stati registrati numerosi episodi simili.

I due esponenti di FdI fanno anche riferimento all’arrivo di 34 nuovi agenti di polizia, sottolineando l’importanza di impiegarli nel controllo del territorio. Inoltre, durante l’incontro è emersa la necessità di richiedere al Sindaco una maggiore presenza della Polizia Municipale, soprattutto nelle ore serali, e di valutare la possibilità di riattivare il NOSU (Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana) all’interno della Polizia Municipale.

