Written by Febbraio 9, 2026 1:33 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Frana sulla Sp5 Francesca: la Provincia di Pisa prontamente intervenuta per valutare lo smottamento e chiudere la viabilità

HomePisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGEFrana sulla Sp5 Francesca: la Provincia di Pisa prontamente intervenuta per valutare lo smottamento e chiudere la viabilità

MONTEVALVOLI – La frana sulla SP5 Francesca, a confine sul territorio tra il Comune di Santa Maria a Monte e Calcinaia, si è verificata alle ore 1.00 di lunedì 9 febbraio, sul posto si sono recati prontamente i tecnici della Provincia di Pisa.

Non risultano mezzi coinvolti, piuttosto alcuni veicoli che non hanno rispettato il posto di blocco istituito dalla Provincia di Pisa, poiché la viabilità è stata prontamente interdetta al traffico“, spiega il Presidente Massimiliano Angori che nella mattina di lunedì 9 febbraio ha eseguito un sopralluogo sul posto.

Questa viabilità nel corso del tempo è stata oggetto anche di manutenzione del fronte, e circa una decina di anni fa erano stati collocati i paramassi, per u intervento complessivo del valore di circa 1 milione di euro. Le piogge incessanti di questi giorni e delle settimane scorse hanno riattivato il fronte di frana, che adesso sarà attentamente monitorato dalla struttura tecnica provinciale che valuterà gli eventuali opportuni interventi prima di procedere alla riapertura della strada“.

Last modified: Febbraio 9, 2026
Previous Story
Il Ghezzano vince il derby con l’IES Pisa
Next Story
Casa di Cura San Rossore punto di riferimento per la chirurgia sportiva: operato Davide Moretti

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti