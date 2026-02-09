Frana sulla Sp5 Francesca: la Provincia di Pisa prontamente intervenuta per valutare lo smottamento e chiudere la viabilità

Written by Antonio Tognoli• 1:33 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

MONTEVALVOLI – La frana sulla SP5 Francesca, a confine sul territorio tra il Comune di Santa Maria a Monte e Calcinaia, si è verificata alle ore 1.00 di lunedì 9 febbraio, sul posto si sono recati prontamente i tecnici della Provincia di Pisa.

“Non risultano mezzi coinvolti, piuttosto alcuni veicoli che non hanno rispettato il posto di blocco istituito dalla Provincia di Pisa, poiché la viabilità è stata prontamente interdetta al traffico“, spiega il Presidente Massimiliano Angori che nella mattina di lunedì 9 febbraio ha eseguito un sopralluogo sul posto.

“Questa viabilità nel corso del tempo è stata oggetto anche di manutenzione del fronte, e circa una decina di anni fa erano stati collocati i paramassi, per u intervento complessivo del valore di circa 1 milione di euro. Le piogge incessanti di questi giorni e delle settimane scorse hanno riattivato il fronte di frana, che adesso sarà attentamente monitorato dalla struttura tecnica provinciale che valuterà gli eventuali opportuni interventi prima di procedere alla riapertura della strada“.

