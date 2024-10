Forte pioggia in città ed in Provincia: molti interventi da parte dei Vigili del Fuoco

Scritto da admin• 9:43 am• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa dalle ore 16 alle ore 22 di Giovedì 17 ottobre ha svolto 20 interventi nel proprio territorio di competenza riconducibili al forte temporale che ha attraversato la nostra provincia e ha colpito in particolar modo la costa e la città di Pisa.

Le tipologie vanno da danno da acqua generico e dissesti statici di elementi costruttivi. Non si segnalano persone ferite.

Al momento la coda degli interventi è di una chiamata in attesa, si segnala che alcuni corsi d’acqua hanno raggiunto il primo livello di guardia, il fiume Cecina il secondo. Il torrente Sterza ha tracimato in alcuni punti ed è stato necessario interdire la viabilità in corrispondenza di un ponte località La Gabella sulla Strada provinciale dei Quattro Comuni.

Personale dei Vigili del Fuoco di Pisa, che fanno parte del Modulo regionale Contrasto Rischio Acquatico, sono stati chiamati ad intervenire nella vicina Provincia di Livorno in località Campiglia Marittima.



