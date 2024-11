Flash Mob sotto le Logge dei Banchi contro la violenza sulle donne in occasione della Giornata Internazionale

Written by admin• 6:55 pm• Attualità, Pisa

PISA– Oggi lunedì 25 novembre sotto le Logge dei Banchi a Pisa, si è svolto un emozionante flash mob sulle note di “Vietato Morire” di Ermal Meta, simbolo della lotta contro ogni forma di abuso e discriminazione e per dire “No alla violenza sulle donne”.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Pisa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e autorità civili e militari, tra cui il sindaco Michele Conti e l’assessore alle Pari Opportunità Gabriella Porcaro.

La performance artistica è stata curata dalla Scuola di Danza “E. Ghezzi”, che ha coinvolto ragazzi e ragazze della scuola e i partecipanti al flash mob in un momento di riflessione e partecipazione attiva.

Prima del flash mob, l’assessore Gabriella Porcaro ha invitato tutti a un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di femminicidio e ha sottolineato l’importanza della giornata. “Oggi ricordiamo l’assassinio delle sorelle Mirabal, vittime della dittatura dominicana nel 1960, e celebriamo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Purtroppo, la violenza sulle donne è una piaga sociale che continua a dilagare. I dati sono drammatici: il 26% delle donne vittime di violenza sono minorenni, e in Toscana sono oltre 4.500 le donne che ogni anno chiedono aiuto,” ha dichiarato l’assessore. “Come amministrazione comunale – ha aggiunto – non vogliamo solo ricordare questa giornata, ma manifestare la nostra resistenza. Con questo flash mob, vogliamo costruire una società più inclusiva e sicura, dove le donne possano vivere libere da soprusi e violenze. Insieme, diciamo: vietato morire.“

