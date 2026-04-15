Fischietto senese per Pisa – Genoa

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PISA – Sarà il 32enne senese Valerio Crezzini della Sezione di Siena l‘arbitro designato a dirigere la sfida di domenica 19 aprile 2026 alle ore 18 alla “Cetilar Arena” fra Pisa e Genoa, coadiuvato dai guardalinee Giuseppe Thomas Miniutti della Sezione di Maniago e Domenico Palermo della Sezione di Bari, con Andrea Colombo della Sezione di Como in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Giacomo Camplone della Sezione di Pescara, assistito da Davide Massa della Sezione di Imperia.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2017-’20) a dirigere incontri di Serie D, Crezzini vive un quadriennio ad arbitrare gare di Serie C, prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A-B a partire dalla stagione 2024-’25 che lo vede arbitrare 14 partite Torneo Cadetto, con il debutto avvenuto il 25 agosto 2024 alla seconda giornata Mantova-Cosenza 3-2, oltre ad esordire in Serie A l’11 maggio 2025 alla terz’ultima giornata per Udinese-Monza, conclusa con il successo per 2-1 dei brianzoli..

E’ pertanto a far tempo dalla corrente stagione che il fischietto senese ha compiuto il “salto di qualità”, avendo sinora diretto 9 gare del Torneo Cadetto e 7 della Massima Divisione, tra cui quella che ha visto il Pisa impegnato a Napoli alla quarta giornata e conclusa con il successo per 3-2 dei partenopei, al termine di una direzione che ha lasciato spazio ad alcune recriminazioni in casa nerazzurra, per quello che è altresì l’unico precedente prima della sfida di domenica con i rossoblù liguri. …

Designazioni 33esima giornata Serie A 2025-’26:

Sassuolo – Como – Francesco Fourneau della Sezione di Roma 1

Inter – Cagliari –Matteo Marchetti della Sezione di Ostia Lido

Udinese – Parma – Davide Di Marco della Sezione di Ciampino

Napoli – Lazio – Luca Zufferli della Sezione di Udine

Roma – Atalanta –Matteo Marcenaro della Sezione di Genova

Cremonese – Torino – Michael Fabbri della Sezione di Ravenna

Verona – Milan – Daniele Chiffi della Sezione di Padova

Pisa – Genoa – Valerio Crezzini della Sezione di Siena

Juventus – Bologna – Maurizio Mariani della Sezione di Aprilia

Lecce – Fiorentina – Fabio Maresca della Sezione di Napoli

Last modified: Aprile 15, 2026