Firma della convenzione tra Università di Pisa e Comune di Pietrasanta

PISA – Sottoscritta lunedì 21 ottobre 2024, presso la Sala Mappamondi del Palazzo alla Giornata di Pisa – Sede dell’Università di Pisa – una Convenzione Quadro della durata triennale tra l’Ateneo pisano ed il Comune di Pietrasanta, con le relative firma apposte dal Magnifico Rettore Prof. Riccardo Zucchi, e dal Sindaco del Comune versiliese Alberto Stefano Giovannetti.

Tale accordo impegna le due istituzioni a svolgere iniziative congiunte sul territorio di riferimento, dalla promozione della cultura e valorizzazione dell’Alta Toscana e delle sue eccellenze, al lifelong learning, essendo questi alcuni degli ambiti su cui Università di Pisa e Comune di Pietrasanta collaboreranno nei prossimi tre anni per favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio pietrasantino, che prevede interventi inerenti anche l’attivazione di tirocini, lo svolgimento di giornate di orientamento allo studio universitario e di attività formative anche post-laurea.

Un’iniziativa che trova la piena adesione da parte del Rettore Riccardo Zucchi che sottolinea: “Si tratta di un atto che si inserisce nella strategia generale della nostra Università, vale a dire quella di spostare alcune attività su Centri limitrofi a Pisa, avendo la nostra città un rapporto fra studenti e residenti tra i più alti d’Italia ed è pertanto giocoforza espandersi sul territorio, ancorché questa sia la conseguenza di un processo virtuoso, ovvero la presenza di competenze, di interessi e tessuto economico vitale in molti Comuni circostanti, ed è appunto in tale ottica che ci siamo rivolti stamattina al Comune di Pietrasanta grazie ad un’interlocuzione costruttiva già avviata da tempo con il Sindaco, avendo posto le fondamenta per accordi futuri che devono ancora essere definiti e specificati attraverso protocolli attuativi. L’idea generale è quella – conclude il Rettore – di puntare, almeno in una prima fase, soprattutto su percorsi post laurea, ovvero sui master, sui corsi di perfezionamento, sulla formazione continua e su quella convenzionale, sia in quanto si tratta di un qualcosa attuabile più facilmente dal punto di vista burocratico avendo meno vincoli nazionali che perché rappresenta un modo più agile per venire incontro alle specifiche esigenze del territorio, avendo altresì riferimento ai settori artistici e musicali, ivi compresa la danza, in cui Pietrasanta eccelle e che sono di grande rilievo, in ordine ai quali abbiamo già delle competenze e tradizione ma verso cui vogliamo espanderci sotto questo punto di vista, ragion per cui il rapporto con la città versiliese potrà essere particolarmente proficuo”

Esprime ovviamente la propria soddisfazione per l’accordo raggiunto anche il Sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, che commenta: “Questa convenzione rappresenta un fattore importantissimo per la nostra città legata all’Artigianato, alla scultura ed alle lavorazioni del marmo e del bronzo, costituendo un valore aggiunto attraverso iniziative come questa che vanno ad esplorare un Mondo legato ai giovani che potranno svolgere un percorso di formazione sostenuto da una realtà come quella dell’Università di Pisa che rappresenta un qualcosa di serio e concreto rispetto a quello che dovrà essere una continuità da estendere anche ai settori della Danza, della Musica e dello Sport secondo criteri ancora da definire. Noi ci auguriamo – conclude il Primo Cittadino – che si possa costituire un Polo Logistico nella nostra città, in quanto gli spazi per realizzarlo non mancano per creare settori di nicchia, in particolare anche nel campo archeologico, tali da consentire di divenire una realtà veramente importante, considerato che l’Università metterà a disposizione la didattica e noi la storicità, visto che oramai da secoli la portiamo avanti, così che assieme sono convinto che riusciremo a raggiungere degli obiettivi significativi, laddove si tenga altresì conto del rapporto instaurato con la “Troy University” dell’Alabama, anch’essa molto interessata a questo genere di cointeressenze e che si è rivolta all’Ateneo pisano al fine di creare una sinergia tra le tre distinte realtà“.

