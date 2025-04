Filippo Inzaghi: “Il sogno di Bormio si avvicina. Manca l’ultimo passo”

Written by Antonio Tognoli• 7:36 pm• Pisa SC

PISA – Alla fine della partita gongola di gioia Pippo Inzaghi dopo il successo ottenuto contro il Brescia.

Il sogno sempre più vicino. “La meta fissata fin dal primo giorno del ritiro di Bormio è sempre più vicina. Il calcio continua a regalare sorprese, ma ora il destino è nelle mani della squadra. Mancano quattro punti alla realizzazione dell’obiettivo, e il prossimo impegno contro il Frosinone si preannuncia complesso. La concentrazione resta alta: domani si torna in campo per preparare al meglio la sfida“.

Sull’episodio del gol annullato, il tecnico nerazzurro preferisce non alimentare polemiche: “Ormai è andata. Per fortuna non ha inciso sul risultato. Calabresi aveva preso il pallone, il VAR non avrebbe dovuto intervenire, ma andiamo avanti”. L’allenatore elogia poi la prestazione complessiva della squadra, capace di rendere semplice una gara tutt’altro che scontata. “Non meritavamo di subire quel gol, ma la risposta è stata straordinaria sotto ogni aspetto. Meister ha segnato un gol da attaccante vero, sono molto soddisfatto di lui”.

Prima della grandinata – un evento che ha condizionato l’andamento della gara – la squadra stava esprimendo un buon calcio. “Con il campo pesante è servito combattere, e in queste situazioni Abildgaard è fondamentale. Solbakken ci offre soluzioni diverse, Marin ci ha trascinati: presto li vedremo insieme. È difficile fare scelte, ma vedere Calabresi e Caracciolo così determinati è motivo d’orgoglio”.

La squadra ha mantenuto alta la concentrazione nonostante la pressione: “Sapevamo del risultato dello Spezia, ma non ci ha condizionati. Questo gruppo non ha mai mollato. Ora dobbiamo chiudere il cerchio”.

Inzaghi si porta già verso il Primo Maggio: “Sarà una partita da giocare in uno stadio pieno. Godiamoci il momento, poi vedremo cosa accadrà. Se lo Spezia non avesse avuto un rendimento così costante, questa squadra sarebbe già dove merita di essere”.

Inzaghi ha parole importanti verso i tifosi: “Da quando sono arrivato ho voluto che i tifosi si innamorassero di questi ragazzi. Credo ci siamo riusciti, ed è la soddisfazione più grande. Ora ci giochiamo qualcosa che ci siamo guadagnati sul campo. Nessuno ci regalerà nulla, dobbiamo conquistarci tutto. Ho sempre creduto in questa squadra. Siamo partiti dietro ad altri, ma la fiducia ci ha permesso di ottenere risultati ovunque. Ora serve solo l’ultimo passo”.

Sulla situazione infortuni Inzaghi fa il pompiere: “Per Moreo si tratta solo di una botta, Lind ci sarà giovedì contro il Frosinone“

