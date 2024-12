Filippo Inzaghi: “Il Modena può ambire ai play-off. Noi dobbiamo giocare come sappiamo”

Written by admin• 3:24 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – In vista dell’incontro di sabato pomeriggio a Modena, queste le parole del mister nerazzurro Filippo Inzaghi che ha risposto alle domande dei giornalisti.

di Giovanni Manenti

Sulla partita – “Da quando ha cambiato allenatore, il Modena non ha mai perso, venendo da cinque risultati utili consecutivi, ma come ho detto prima della gara con il Bari quest’anno per fortuna qualche tabù l’abbiamo infranto, per cui speriamo di fare la nostra partita pur sapendo che il nuovo tecnico Mandelli sta facendo bene dal suo arrivo, ha dato solidità ad una squadra con ottime individualità e che secondo me potrà ambire ai playoff, essendo ben strutturata nonché molto temibile quando gioca in casa, fermo restando che noi, pur nel massimo rispetto per l’avversaria, dobbiamo pensare a fare la nostra partita giocando a viso aperto come abbiamo fatto ultimamente andandoli a prendere alti”

Sulla squadra – “Ritengo che sia un bene che ci siano tre incontri ravvicinati da qui a fine anno, così avrò modo di dare spazio a giocatori importanti che hanno avuto meno opportunità rispetto a quanto meritassero proprio perché la squadra sta facendo bene, pur essendo chiaro che nella terza partita (Sampdoria-Pisa del 29 dicembre, ndr) dovrò tenere conto delle condizioni fisiche, rispetto alle prime due che essendo a distanza di cinque giorni consentiranno di recuperare la fatica, mentre per domani qualche giocatore ha avuto un problemino anche influenzale ragion per cui deciderò domattina chi schierare”.

Sui singoli giocatori – “Mlakar purtroppo non ci sarà in quanto, pur avendo recuperato dall’infortunio, è stato colpito dall’influenza, ma per fortuna oggi abbiamo recuperato Lindt dopo quattro o cinque giorni che non si era allenato, ed anche in questo caso dovrò valutare chi schierare poiché, anche se il danese è un giocatore importante, è chiaro che non può avere i 90′ nelle gambe, con l’alternativa se farne fare 60′ a lui e 30′ a Bonfanti oppure viceversa, in quanto Nicholas sta benissimo e sta dando delle grandi risposte, mentre per quanto riguarda Morutan, domenica scorsa abbiamo organizzato un’amichevole fra di noi per dargli ancora minutaggio, ma come ho già detto ci vuole molta pazienza e mi auguro che possa essere pronto per i primi di gennaio, il che rappresenterebbe un grande acquisto”.

Sulla presenza numerosa dei tifosi – “Noi sappiamo quale sia l’importanza che hanno i nostri sostenitori e più saranno e meglio sarà per i ragazzi che, come sempre, cercheranno di regalare loro una grande partita, ricordando che quando sono venuti a Cremona hanno fatto la differenza, anche se, al di là di tutto, noi dovremo dare una grande risposta sul campo, non voglio passi indietro in quanto la squadra ha dimostrato di essere forte e deve confermarlo su ogni campo indipendentemente dal risultato”.

