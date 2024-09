Filippo Inzaghi: “Contro la Juve Stabia gara complicata, ma la squadra è molto carica”

Scritto da admin• 12:26 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club domenica 29 settembre (ore 15) sarà di scena al “Menti” di Castellammare di Stabia per la sfida con le ‘vespe’ di mister Pagliuca. A proposito di questa sfida ha parlato attraverso i canali del club nerazzurro ha parlato il tecnico Filippo Inzaghi.

“Abbiamo già archiviato la sconfitta in Coppa Italia; adesso torniamo a pensare al campionato e a difendere una grande classifica perché dobbiamo continuare su questa strada. Ho visto la squadra molto carica in questi giorni di allenamento, pronta a giocare una gara che si prospetta complicata e difficile su un terreno per noi nuovo. Sono curioso di vedere la reazione soprattutto dal punto di vista della spirito perché la sfida con la Juve Stabia va approcciata nel modo giusto. Tramoni e Mlakar purtroppo non ci saranno, ma la squadra ha dimostrato di saper affrontare queste situazioni e di poter sopperire a qualsiasi assenza“

Last modified: Settembre 28, 2024