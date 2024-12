Filippo Inzaghi: “A Genova per dare continuità alla prestazione di giovedì col Sassuolo. Non voglio passi indietro”

Written by admin• 5:53 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – In vista dell’incontro di domenica 29 dicembre a Marassi contro la Sampdoria, queste le parole della vigilia del mister del Pisa Filippo Inzaghi.

di Giovanni Manenti

SULLA PARTITA – “Si tratta dell’ultimo sforzo prima della sosta di fine anno, sappiamo di scendere in campo in un grande Stadio quale il “Luigi Ferraris” per affrontare una squadra molto forte, in quanto al di là della classifica sappiamo il valore della Sampdoria, ragion per cui dobbiamo prepararla al meglio, con la speranza di aver recuperato tutte le energie e domani mattina valuterò le condizioni dei singoli in quanto sappiamo che dovremo fare una grande gara in quanto, come sempre in Serie B e soprattutto su di un campo così difficile, per vincere ci vorrà il miglior Pisa“.

SULL’ORGANICO. “Il fatto di aver schierato negli ultimi turni 8 o 9 giocatori sempre titolari non vuol dire che vi sia una “formazione base”, in quanto questo Gruppo mi fa pensare che più che altro esistono i momenti, ragion per cui abbiamo sfruttato il periodo di forma dei singoli dando loro continuità, soprattutto nel reparto arretrato, poi possiamo cambiare chiunque e tutti fanno bene così come nel reparto offensivo, anche se ovviamente abbiamo qualche giocatore cardine come in ogni squadra, oltre a ricambi all’altezza ed è per questo che ho sempre cambiato molto, concedendo a tutti un certo minutaggio, il che rappresenta la cosa più importante per noi“.

SULLA FORMAZIONE. “E’ ovvio che trattandosi della terza partita in una settimana possiamo prevedere anche del turnover, pur se oggi mi è difficile rispondere con precisione, visto che domattina faremo una piccola rifinitura, parlerò coi giocatori e quindi chiaramente andranno in campo coloro che mi daranno maggiori garanzie fisiche e tecniche, ricordando che è l’ultimo sforzo di questa prima parte di stagione, poi andremo in vacanza e ci riposeremo, ragion per cui terrò inizialmente fuori quelli che potranno darmi durante la partita qualcosa di importante“

SULLE MOTIVAZIONI. “Mi auguro che dopo la splendida prestazione contro il Sassuolo non ci sia un calo di concentrazione fra i giocatori, come viceversa ci è già successo in altre occasioni, poiché la crescita di questo gruppo deve passare anche attraverso questo, dopo una grande partita con il Bari a Modena non siamo stati sicuramente gli stessi, ancorché sia chiaro che non possiamo essere sempre perfetti, ma domani non voglio vedere passi indietro, ho già detto ai ragazzi che giocare a Marassi con quel pubblico e contro una squadra così forte, se non sei al meglio rischi di fare una brutta fine, per cui mi fido di loro e mi aspetto una grande prestazione”.

SULL’AVVERSARIO. “Come ho già detto, la Sampdoria era indicata tra le favorite nelle previsioni alla vigilia del Campionato, ha avuto qualche vicissitudine, ma ciò non toglie che sia una squadra molto temibile, basti pensare solo al valore degli attaccanti blucerchiati e quindi ripeto che sarà necessario il miglior Pisa per fare risultato, senza dimenticare che andare a Marassi con questa Classifica deve rappresentare per tutti un motivo di grande orgoglio e darci lo stimolo per disputare un’altra grande gara”.

Last modified: Dicembre 28, 2024