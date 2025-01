Filippo Inzaghi: “A Catanzaro per confermarci”

Written by admin• 6:56 pm• Pisa SC

PISA – Mister Filippo Inzaghi ha parlato davanti a microfoni e taccuini della sfida tra Catanzaro e Pisa in programma domenica 19 gennaio alle ore 15 al Ceravolo.

SUL CATANZARO. “Tutte le gare sono complicate, il Catanzaro è una squadra consolidata ed anche se sono più di 40 anni che il Pisa non vince in Calabria quest’anno abbiamo sfatato diversi tabù. Siamo reduci da tre grandi partite e vogliamo confermarci anche domenica potendo contare su tutti i titolari tranne Vignato”.

SUL MERCATO. “Di mercato parlo solo quando i giocatori sono tesserati, Meister sta bene, si sta allenando ed il suo inserimento avverrà progressivamente, mentre Morutan sta proseguendo nel percorso di recupero, sapendo che dobbiamo operare sul mercato sugli esterni ma senza forzare trattative”.

SULLA SOCIETÀ. “Devo dare merito alla società per aver investito su Angori, il quale sta meritando gli elogi che riceve, e non credo che lui possa montarsi la testa in quanto vedo la serietà con cui si allena. Sono contento di come è entrato Hojholt con la Carrarese a conferma della sua qualità, mentre non penso che Bonfanti Nicholas sarà della partita avendo al momento altri problemi legati alla sua posizione personale”.

SULLA TATTICA. “Non siamo abituati a cambiare gioco rispetto agli avversari, abbiamo grande rispetto per il Catanzaro, così come ne ho per il suo allenatore, mentre in questo momento abbiamo più bisogno di certezze che di esperimenti, sapendo che giocatori come Morutan, Meister, Arena, Vignato e Mlakar potranno darci una grossa mano in questo girone di ritorno, così come penso che il fatto che la squadra pressi molto alta sia complessivamente un vantaggio consentendo di recuperare palla in fase di attacco anche se qualche volta possiamo peccare di eccessiva frenesia”.

