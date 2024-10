Festa d’inizio stagione al Teatro Nuovo di Pisa: presentazione della nuova stagione e performance dal vivo

Scritto da admin• 11:51 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Una festa per dare il via alla nuova stagione teatrale. Quest’anno, il Teatro Nuovo di Pisa inaugura la “Festa d’inizio stagione,” un evento aperto a soci, convenzionati, partner, istituzioni e cittadini. L’appuntamento è per giovedì 17 ottobre alle 18:30 presso la sede del Teatro in Piazza della Stazione.

Il programma include la presentazione del cartellone della stagione 2024/25, intitolata “Rivoluzioni Teatrali,” a cura del direttore artistico Carlo Scorrano. Seguirà un’anteprima artistica con un monologo di Michele Santeramo, attore e drammaturgo di fama nazionale, dedicato a “Bastianazzo” tratto da “Malavoglia” di Verga. Al termine, sarà offerto un buffet a cura di Ghost Kitchen Pisa.

La partecipazione è libera, ma si consiglia di confermare la presenza sul sito www.teatronuovopisa.it, nella sezione “Festa d’inizio stagione.”

Inoltre, il Teatro allestirà gazebo informativi in Corso Italia, il 19 e il 26 ottobre, dalle 10 alle 19. Per prevendite e abbonamenti, visitare www.ciaotickets.com o recarsi al botteghino, aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, e un’ora prima degli spettacoli. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 3923233535.

Last modified: Ottobre 16, 2024