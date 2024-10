Elisabetta Mazzarri: “Preoccupata per il futuro dei dipendenti Carrefour. Il Comune resti vigile sulla situazione e offra un adeguata comunicazione”

Scritto da admin• 8:56 am• Politica, San Giuliano Terme



SAN GIULIANO TERME – La consigliera comunale Elisabetta Mazzarri (Lista Boggi Sindaco) esprime forte apprensione in merito alla situazione del supermercato Carrefour situato nella zona di La Fontina, Ghezzano.



“Nonostante la recente inaugurazione del punto vendita, alla quale ha partecipato anche il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, permangono significative perplessità legate al futuro della gestione del supermercato. Il punto vendita, attualmente ha affrontato un cambiamento significativo: il passaggio a una nuova società di gestione, di cui non sono ancora noti i dettagli definitivi. Questo cambio di rotta, sebbene faccia parte di normali dinamiche aziendali, solleva interrogativi importanti per la comunità locale. La mia preoccupazione principale riguarda le possibili ricadute che questo cambiamento potrebbe avere, sia sui lavoratori del supermercato, sia sugli abitanti di Ghezzano e delle zone limitrofe”, afferma Mazzarri. “Il Carrefour di La Fontina rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i cittadini, non solo dal punto di vista commerciale ma anche sociale. La presenza di una grande catena, come quella del gruppo Carrefour, garantiva determinati standard qualitativi e occupazionali. Temo che con il passaggio a una nuova società, questi standard possano essere messi a rischio”.

Secondo la consigliera è necessario che l’amministrazione comunale, e in particolare il sindaco Matteo Cecchelli, restino vigili sulla questione e richiedano maggiori garanzie rispetto alla tutela dei lavoratori e alla continuità dei servizi offerti dal supermercato: “Non possiamo permetterci che un cambio di gestione metta in pericolo i posti di lavoro o che vengano ridotti i servizi alla cittadinanza. È nostro dovere mantenere alta l’attenzione e chiedere trasparenza sulle modalità di questo passaggio”, continua Mazzarri che oltre a manifestare preoccupazione per il destino del supermercato Carrefour a La Fontina e per l’impoverimento dell’offerta commerciale a San Giuliano Terme, rivolge un appello all’amministrazione comunale affinché agisca concretamente per invertire questa tendenza. Mazzarri chiede non solo di vigilare attentamente sulla situazione delle attività commerciali sul territorio, ma anche di avviare una campagna di comunicazione rivolta ai cittadini e a coloro che potrebbero essere interessati a intraprendere nuove attività commerciali. È fondamentale che l’amministrazione comunale non si limiti a monitorare l’attuale offerta commerciale, ma che dia un segnale forte alla comunità e a chi ha intenzione di investire a San Giuliano Terme”, afferma la consigliera Mazzarri. “Serve una campagna di comunicazione efficace, che informi chiaramente i cittadini e i potenziali imprenditori su quali saranno le politiche, le proposte e le azioni che l’amministrazione intende mettere in atto per contrastare l’impoverimento commerciale del territorio”.

Mazzarri sottolinea l’importanza di fornire a imprenditori e commercianti un quadro chiaro delle opportunità che il comune può offrire in termini di incentivi, agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche. “Molte persone potrebbero essere interessate a investire sul nostro territorio, ma non lo fanno perché non hanno informazioni sufficienti o perché mancano iniziative concrete che facilitino l’apertura di nuove attività. È tempo che l’amministrazione si faccia promotrice di un progetto di rilancio economico, fornendo non solo sostegno, ma anche visione e strategie a lungo termine”.

Secondo la consigliera, questa campagna di comunicazione dovrà essere accompagnata da un piano strutturato di interventi, che includa misure di supporto finanziario, agevolazioni per l’avvio di nuove attività, e azioni mirate a rivitalizzare le aree commerciali in crisi. “Dobbiamo fare in modo che San Giuliano Terme torni a essere un luogo attrattivo per il commercio, capace di offrire opportunità a chi desidera investire e crescere qui”, continua Mazzarri. La consigliera si dice pronta a collaborare con l’amministrazione e con tutte le parti coinvolte per definire un percorso comune volto a sostenere e rafforzare il tessuto economico locale. “Il dialogo e la collaborazione saranno fondamentali in questa fase. Coinvolgere i cittadini, le associazioni di categoria e i rappresentanti del settore commerciale sarà essenziale per costruire un futuro prospero per il nostro comune”.

Mazzarri ribadisce, infine, la necessità di agire con urgenza per evitare ulteriori chiusure di attività e per garantire una maggiore diversificazione dell’offerta commerciale: “Non possiamo permettere che il nostro territorio si impoverisca ulteriormente. È ora di mettere in campo politiche concrete e lungimiranti per sostenere il commercio e garantire una maggiore qualità e varietà dei servizi per i nostri cittadini”, conclude la consigliera. La comunità attende ora un segnale chiaro da parte dell’amministrazione, nella speranza che si possano adottare misure efficaci per rilanciare il commercio e promuovere lo sviluppo economico del territorio”, conclude Mazzarri.

Last modified: Ottobre 5, 2024