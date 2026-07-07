Written by Luglio 7, 2026 11:51 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Eliopoli Summer 2026. Mercoledì 9 luglio Freakybea sulla pedana Pandemonium

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CALAMBRONE – Sarà Freakybea a inaugurare la serie di acustici chitarra e voce sulla pedana Pandemonium di Eliopoli Summer 2026

Una selezione di musica italiana anni 80 che proporrà le migliori e piu conosciute canzoni che tutti conosciamo in un ambiente molto suggestivo con la Chiesa di Santa Rosa sullo sfondo al centro di piazza Antonio Madonna.

Sarà una bella occasione per passare una serata piacevole di ascolto per una cantante “pisana” che ha una voce potente e assolutamente affascinante.

Freakybea, tra l’altro, è già stata nostra ospite, si è esibita più volte a Eliopoli Summer e lo farà anche in questa edizione 2026 la serata del 22 agosto.

Ma è la prima volta che lo farà in questa formula piu intima e esclusiva. Tutti gli eventi di Eliopoli Summer sono gratuiti

Last modified: Luglio 7, 2026
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