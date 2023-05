Elezioni amministrative a Pisa: domenica 28 e lunedì 29 maggio il turno di ballottaggio

Scritto da admin• 1:02 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Domenica 28 e lunedì 29 maggio si svolgerà a Pisa il turno di ballottaggio per eleggere il Sindaco che guiderà la città nei prossimi cinque anni.

Gli elettori saranno chiamati a scegliere tra i due candidati che al primo turno di votazione di domenica 14 e lunedì 15 maggio hanno ottenuto il maggior numero di voti: Michele Conti (20091 voti, pari al 49,96%), sostenuto dalle liste Fratelli d’Italia, Pisa Punto Zero, Lega Conti Sindaco, Forza Italia-UDC-PLI, Sviluppo e Territorio – Pesciatini per Pisa, Pisa al Centro – Conti Sindaco, e Paolo Martinelli (16534 voti, pari al 41,12%), sostenuto dalle liste Partito Democratico, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa, La Città delle Persone – Con Paolo Martinelli, Movimento Cinque Stelle.

Orari di voto e aventi diritto. Urne aperte dalle 07 alle 23 di domenica 28 maggio e dalle 07 alle 15 di lunedì 29 maggio. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Nella giornata di lunedì 29 maggio saranno posizionati in Logge di Banchi, nei pressi di Palazzo Gambacorti, due schermi che consentiranno di seguire l’esito del ballottaggio in tempo reale.

I cittadini chiamati al voto sono 72474 (34759 uomini e 37715 donne). La votazione di ballottaggio si configura infatti come prosecuzione delle operazioni che si sono svolte nel primo turno, rispetto al quale il corpo elettorale rimane quindi invariato; in particolare potranno partecipare al ballottaggio solo gli elettori che abbiano raggiunto la maggiore età entro il 14 maggio 2023, data di domenica di svolgimento del primo turno di votazione (indipendentemente dalla circostanza che abbiano partecipato o meno a tale votazione) mentre non potranno esercitare il voto gli elettori che abbiano maturato tale diritto solo nei giorni successivi.

Uffici elettorale ed anagrafe: aperture straordinarie. Anche per il turno di ballottaggio gli uffici elettorali della Sesta Porta e di Marina di Pisa effettueranno le seguenti aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali:

Sesta Porta, Via Battisti, 51, quarto piano (Ufficio elettorale): venerdì 26 e sabato 27 maggio dalle ore 09.00 alle ore 18.00; domenica 28 maggio dalle ore 07.00 alle ore 23.00; lunedì 29 maggio dalle ore 07.00 alle ore 15.00

Via Camillo Guidi, 2/A, Marina di Pisa (Ufficio decentrato 1): domenica 28 maggio dalle ore 07.00 alle ore 23.00

Per il rilascio delle carte di identità agli elettori che ne sono sprovvisti sarà invece aperto, domenica 28 maggio, dalle ore 09.00 alle ore 22.00, l’ufficio anagrafe della Sesta Porta, in via Battisti 51.

Voto assistito. Gli elettori affetti da grave infermità hanno diritto di essere accompagnati all’interno della cabina elettorale da un altro elettore. L’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha comunicato l’attivazione del servizio per il rilascio delle certificazioni sanitarie agli elettori fisicamente impediti. Gli orari, i nominativi dei medici e le sedi sono riportati di seguito: giovedì 25, venerdì 26 maggio e sabato 27 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso ambulatorio invalidi civili e commissione patenti, via Gentile da Fabriano n.1 (3° piano) – Dr. Barsanti, Dr. Lardieri, Dr Lelli. Tutte le informazioni sul voto assistito sono disponibili a questo link: https://www.comune.pisa.it/it/articolo/voto-assistito.

Agevolazioni tariffarie per viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei. In occasione delle consultazioni gli elettori che si recheranno a Pisa per votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei, applicate dagli enti o dalle società che gestiscono i relativi servizi di trasporto. Tutte le informazioni sulle agevolazioni previste e sulle modalità per poterne usufruire sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/articolo/agevolazioni-tariffarie.

Dove si vota. Sono 86 le sezioni elettorali del Comune di Pisa, articolate nelle seguenti sedi: scuole medie Toniolo (via della Qualquonia 5), scuole elementari Zerboglio (via P. Gori 4), scuole elementari Battisti (via Corridoni 42), scuole elementari Sauro (via Sant’Agostino 117), scuole elementare Lorenzini (via Possenti 28), scuola elementare Don Milani (via E. Socci 4), scuole elementari Moretti (via P. Ximenes 13), Villa Medicea (via Palazzi 21, Coltano), scuole elementari Genovesi (via Caprera 118), scuole elementari Parmini (via di Parigi 1), scuole elementari Oberdan (via San Michele degli Scalzi 143), scuole elementari De Sanctis (via di Cisanello 6), Istituto Matteotti (via Garibaldi 194), scuole elementari Gereschi (via U . Viale), scuole elementari Chiesa (via San Francesco 27), Liceo artistico Russoli (via S. Frediano 13), scuole elementari Collodi (via Collodi 24), scuole materne Ciari (via L. da Vinci 2), scuole materne Agazzi (via Galiani), scuole elementari Filzi (via L. da Vinci 2), scuole elementari Toti (via T. Rook), scuole elementari Novelli (via F. Cilea 1), scuole elementari Biagi (via Conte Fazio 75), scuole elementari Rismondo (via Livornese 750), scuole elementari Viviani (via Arnino 1), Virgo Fidelis (via dei Frassini), ospedale di via Roma 67 (edificio 06), ospedale via Paradisa 2 (edificio 30E).

Speciale elezioni. Si ricorda che tutte le informazioni utili sul voto sono disponibili sul sito del Comune di Pisa (https://www.comune.pisa.it/it) dove è stata inserita una sezione dedicata allo Speciale Elezioni Comunali (https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/candidati-sindaco-e-liste).

