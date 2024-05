Due eventi a Pensieri di Bo’ alla Festa dell’Allegria a Morrona: EMMA E LE ALTRE e LA TRIBU’ CHE LEGGE

Scritto da admin• 4:30 pm• Terricciola, Eventi/Spettacolo, Pisa

TERRICCIOLA – Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS presenta due appuntamenti il 2 giugno durante la Festa dell’Allegria a Morrona, Terricciola (Pisa):

Alle 16:00, presso la Biblioteca Comunale di Morrona, si terrà “LA TRIBU’ CHE LEGGE”, un accampamento di letture per Ragazze e Ragazzi del progetto Leggo per Legittima Difesa. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.leggoperlegittimadifesa.it.

Alle 18:00, davanti alla Piazza della Chiesa, sarà rappresentato lo spettacolo teatrale “EMMA E LE ALTRE”, dedicato alle Donne nella Resistenza Italiana, con Aurora Loffredo, Mirka Natali e la musica dal vivo di Stefano Lunardi e Mattia Pagni. La regia è di Franco Di Corcia jr. e la produzione è del Teatro di Bo’. Entrambi gli eventi sono gratuiti.

Per maggiori dettagli, visita il sito www.teatrodibo.it o contatta il numero 351.5944009 tramite messaggio (anche whatsapp).

