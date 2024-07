Dualiber al Giardino La Nunziatina di Pisa

Scritto da admin• 10:36 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

Giovedì 25 luglio Bossa nova, jazz e i grandi successi della musica italiana degli anni ‘60

PISA – Dualiber in concerto alla Nunziatina di Pisa. Appuntamento al fresco del giardino in programma per giovedì 25 luglio (ore 19,30).



Il gruppo nasce in un momento imprecisato, tra i corridoi del conservatorio di La Spezia, dove il cantautore Bernardo Sommani incontra la voce di Alice Innocenti. La formazione minimale riporta la musica alla sua essenza più intima e raccolta, fatta di poche corde pizzicate e di due voci che si impastano.

Il repertorio riprende e riarrangia con fantasia, libertà e minimale raffinatezza brani di diverse tradizioni, l’Italia della dolcevita (Mina, Modugno, Tenco, Quartetto Cetra, Paoli), la bossa nova brasiliana (Jobim, Gilberto, Veloso…) con qualche incursione nel jazz americano.

Prenotazione con consumazione al tavolo: whatsapp 320 553 0780

Last modified: Luglio 23, 2024