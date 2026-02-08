Doppio appuntamento per “Cisl On The Road” a Pontedera. Lunedì il Camper sindacale fa tappa a Santa Maria a Monte

Written by admin• 2:28 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Si è svolta sabato 7 febbraio, presso il villaggio scolastico di Pontedera, una nuova tappa dell’iniziativa “Cisl On the Road”, il Camper itinerante della Cisl Scuola Pisa che ha portato il sindacato a diretto contatto con il mondo della scuola.

Il camper della Cisl ha fatto due tappe significative, in particolare all’ITCG Fermi di Pontedera e all’Ipsia Pacinotti, incontrando un clima accogliente e fortemente collaborativo. Grande disponibilità è stata dimostrata sia dall’utenza scolastica sia dai dirigenti, che hanno favorito il dialogo e la partecipazione.

Giulia Bocchieri e Giuseppe Carollo della Cisl Scuola Pisa hanno espresso soddisfazione per questa nuova tappa del tour, sottolineando l’importanza della presenza diretta nei luoghi di lavoro. Durante la giornata, numerosi docenti e personale ATA hanno richiesto consulenze direttamente sul camper.

I temi più affrontati hanno riguardato la carta del docente, la mobilità e gli arretrati contrattuali. L’iniziativa conferma il valore dell’ascolto e della consulenza di prossimità.



“Il nostro camper non si ferma – hanno ricordato gli organizzatori – e sarà lunedì 9 febbraio presso l’IC Carducci di Santa Maria a Monte”, proseguendo così il viaggio della Cisl nelle scuole del territorio

